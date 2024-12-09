В Совете Республики обсудили законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»

Дифференцированный и гуманный подход к назначению наказания. На это нацелен законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». 9 декабря он стал одной из тем в повестке экспертного совета в Совете Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее документ находился в работе в Палате представителей, был принят в первом чтении, также по поручению Президента состоялись общественные обсуждения. Так, в законопроекте пересматриваются санкции 97 составов преступлений, 65 из которых предлагается дополнить альтернативными, более мягкими видами наказаний. Как отмечают эксперты, обновления поддержали как практикоприменители, так и гражданское общество.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Законопроект прошел стадии обсуждения на всех уровнях. Начиная с диалоговых площадок в коллективах, рабочих группах, где специалисты, с одной стороны, высказывали свое мнение, с другой – прогнозировали и моделировали варианты развития событий в случае принятия закона. Парламентарии и эксперты, которые работают, они делают всегда то, чтобы никаких негативных последствий при приеме и при докладе главе государства предложений по нормативно-правовым актам не было.

Сейчас в Беларуси самый низкий за всю историю уровень преступности. Так, за 5 месяцев 2024 года общее число зарегистрированных правонарушений сократилось более чем на 10 % по сравнению с таким же периодом 2023-го. Есть тенденции, которые требуют постоянного внимания: речь о преступности среди несовершеннолетних и рецидивной преступности. Кроме того, выросло число вымогательств и мошенничества в интернете. В целом ситуация контролируемая.