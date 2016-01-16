«Человеку невероятной харизмы»: поклонники Алана Рикмана несут цветы к платформе 9 3/4 в Лондоне

Новости Великобритании. Жители Лондона и гости британской столицы продолжают нести цветы и записки к платформе 9 ¾. Именно с этого места волшебники из популярной серии романов о Гарри Поттере отправлялись на Хогвартс-экспрессе в школу магии.

Сейчас платформа 9 ¾ превратилась в настоящий мемориал скорби по Алану Рикману. Легендарный британский актер театра и кино, известный многим по роли профессора Северуса Снейпа, после долгой борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни в минувший четверг. Ему было 69 лет.

Фото: AFP, Leon Neal Его запомнили как человека редкого таланта, мастера перевоплощения и обладателя невероятной харизмы, который успешно справлялся и с ролями злодеев, и с ролями романтиков в мелодрамах. «Робин Гуд: Принц воров», «Разум и чувства», «Распутин», «Снежный пирог», «Парфюмер. История одного убийцы». В фильмографии Алана Рикмана десятки ролей, но он признавался, что его истинное призвание – театр. Он ставил спектакли, исполнял главные роли в классических постановках, попробовал себя и в качестве режиссера.

Автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг в своем Twitter отметила, что у нее «просто нет слов, чтобы описать шок от новости о смерти изумительного актера и прекрасного человека».

А исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф рассказывает, что работа с Аланом сформировала его как личность, и обещает пронести уроки «великого человека и актера через всю жизнь».

Дэниел Рэдклифф (на странице в Google Plus):

Он был самым верным и участливым человеком из всех, кого я встречал в киноидустрии. Я уверен, что он приходил на все мои спектакли в Лондоне и Нью-Йорке. Он не обязан был это делать. Я знаю людей, которые дружили с ним намного дольше, чем я, и все они говорили: «Если ты позвонишь Алану, то не важно, в какой части света он находится или насколько он занят – он перезвонит тебе в течение дня». Он был необыкновенно добрым, отзывчивым, остроумным и строгим к себе.

В Великобритании Алана Рикмана называют Мистер Голос.

Поклонники по всему миру убеждены, что его уход – невосполнимая потеря для театра и кино. «Он не заменим», – пишут в социальных сетях.