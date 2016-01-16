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Снег, метель и снежные заносы: в Беларусь пришел циклон «Эмма»

16 января 2016 10:53
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Новости Беларуси. Снег, метель, снежные заносы. В Беларусь вслед за «Даниэллой» пришел циклон «Эмма». Наибольшее количество осадков за ночь выпало в южных районах страны. В Гомельском регионе нарушено электроснабжение в 22 населенных пунктах. В Минской области МЧС вынесло запрет некоторым торговым центрам из-за небезопасной эксплуатации кровель. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова в стране может вырасти до 15 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наследила» «Эмма» и в северном регионе страны. Коммунальные службы Витебской области усиливают уборочные группы. На дорогах области сейчас работает более 800 единиц техники и три с половиной тысячи человек. Максимальная высота снежного покрова в Витебске увеличилась до 38 сантиметров.

# общество # Снегопады

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