Новости Беларуси. Беларусь вошла в число самых безопасных стран в рейтинге ядерной безопасности. Доклад составлен специалистами США. Наша страна заняла 8-е место. Австралия уже третий раз подряд возглавила мировой рейтинг. Оценка ядерной безопасности дается по двум основным категориям: защита от хищений ядерных материалов и от диверсий.

Среди государств, владеющих оружейным ядерным материалом, наихудшие показатели имеют Иран и КНДР. По уровню диверсионной опасности в конце списка несколько арабских стран и Израиль. Что касается кибербезопасности, то в двух десятках государств не установлены даже минимальные требования к защите, среди них — Китай, Иран, КНДР, Казахстан, Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.