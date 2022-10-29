«Человек стоит в центре внимания общества». Сергей Сивец обсудил с учащимися Минского колледжа электроники законопроект о ВНС

В ходе встречи речь шла о порядке формирования высшего представительного органа демократии, его компетенциях, составе и правовом статусе делегатов. Внимание уделили и конституционным новациям, принятым в феврале 2022 года. В частности, говорили о механизмах поддержки молодежи и обязательствах государства по заботе о людях с ограниченными возможностями.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Минский государственный колледж электроники – это хороший пример того, насколько реализуются эти конституциональные правовые положения на практике, в действительности. Государство создало не просто условия для получения соответствующей линейки специальностей для инвалидов, оно действительно с точки зрения законодательства создало все институциональные коридоры для того, чтобы лица с ограниченными возможностями не чувствовали себя ограниченными в нашем обществе. Это говорит о том, что у нас действительно проводится государственная политика, где человек стоит в центре внимания общества и государства.