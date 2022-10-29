«Человек стоит в центре внимания общества». Сергей Сивец обсудил с учащимися Минского колледжа электроники законопроект о ВНС
Новости Беларуси. Важно мнение каждого. Молодежь активно участвует в обсуждении законопроекта о Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О предлагаемых новшествах в политической системе государства учащимся и педагогам Минского колледжа электроники рассказал сенатор Сергей Сивец.
В ходе встречи речь шла о порядке формирования высшего представительного органа демократии, его компетенциях, составе и правовом статусе делегатов. Внимание уделили и конституционным новациям, принятым в феврале 2022 года. В частности, говорили о механизмах поддержки молодежи и обязательствах государства по заботе о людях с ограниченными возможностями.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Минский государственный колледж электроники – это хороший пример того, насколько реализуются эти конституциональные правовые положения на практике, в действительности. Государство создало не просто условия для получения соответствующей линейки специальностей для инвалидов, оно действительно с точки зрения законодательства создало все институциональные коридоры для того, чтобы лица с ограниченными возможностями не чувствовали себя ограниченными в нашем обществе. Это говорит о том, что у нас действительно проводится государственная политика, где человек стоит в центре внимания общества и государства.
К слову, Минский колледж электроники создал комфортную среду для своих учащихся с ограниченными возможностями. IT-технологии, фотография, творчество – здесь молодые люди могут раскрыть свои таланты во многих сферах.
Как нововведения в Избирательном кодексе и закон о ВНС повлияют на белорусов? Рассказал Сергей Клишевич.