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«Человек стоит в центре внимания общества». Сергей Сивец обсудил с учащимися Минского колледжа электроники законопроект о ВНС

29 октября 2022 10:32
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Новости Беларуси. Важно мнение каждого. Молодежь активно участвует в обсуждении законопроекта о Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О предлагаемых новшествах в политической системе государства учащимся и педагогам Минского колледжа электроники рассказал сенатор Сергей Сивец.

«Человек стоит в центре внимания общества». Сергей Сивец обсудил с учащимися Минского колледжа электроники законопроект о ВНС-1

В ходе встречи речь шла о порядке формирования высшего представительного органа демократии, его компетенциях, составе и правовом статусе делегатов. Внимание уделили и конституционным новациям, принятым в феврале 2022 года. В частности, говорили о механизмах поддержки молодежи и обязательствах государства по заботе о людях с ограниченными возможностями.

«Человек стоит в центре внимания общества». Сергей Сивец обсудил с учащимися Минского колледжа электроники законопроект о ВНС-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Минский государственный колледж электроники это хороший пример того, насколько реализуются эти конституциональные правовые положения на практике, в действительности. Государство создало не просто условия для получения соответствующей линейки специальностей для инвалидов, оно действительно с точки зрения законодательства создало все институциональные коридоры для того, чтобы лица с ограниченными возможностями не чувствовали себя ограниченными в нашем обществе. Это говорит о том, что у нас действительно проводится государственная политика, где человек стоит в центре внимания общества и государства.

«Человек стоит в центре внимания общества». Сергей Сивец обсудил с учащимися Минского колледжа электроники законопроект о ВНС-7

К слову, Минский колледж электроники создал комфортную среду для своих учащихся с ограниченными возможностями. IT-технологии, фотография, творчество – здесь молодые люди могут раскрыть свои таланты во многих сферах.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Сергей Сивец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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