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Как нововведения в Избирательном кодексе и закон о ВНС повлияют на белорусов? Рассказал Сергей Клишевич

28 октября 2022 19:32
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Новости Беларуси. В активное обсуждение предлагаемых новаций включились в трудовых коллективах. Это дает возможность белорусам самим определиться с моделью предстоящих выборов с учетом наших традиций, опыта и практики, а не навязывания извне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как нововведения в Избирательном кодексе и закон о ВНС повлияют на белорусов? Рассказал Сергей Клишевич-1

К разъяснительной работе подключились представители общественных объединений и парламентарии. Они посещают трудовые коллективы, где желающие также могут высказать свое мнение. Одна из таких диалоговых площадок состоялась на базе Главного хозяйственного управления Управделами Президента.

Как нововведения в Избирательном кодексе и закон о ВНС повлияют на белорусов? Рассказал Сергей Клишевич-4

Сергей Клишевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Людям сегодня очень важна спокойная и мирная жизнь, самодостаточная, чтобы у них была возможность развиваться, была возможность работать. Развиваться в самых разных сферах: от культуры, спорта, заканчивая наукой. Понятно, наша задача – как раз донести, показать, что вот эта новация, этот законопроект, он позволит нам гарантировать такое поступательное развитие нашего государства и в будущем, несмотря ни на какие вызовы и угрозы, которые все больше атакуют наше государство и стараются его в каких-то моментах дестабилизировать.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Сергей Клишевич # Фотофакт

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