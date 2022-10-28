Как нововведения в Избирательном кодексе и закон о ВНС повлияют на белорусов? Рассказал Сергей Клишевич

Новости Беларуси. В активное обсуждение предлагаемых новаций включились в трудовых коллективах. Это дает возможность белорусам самим определиться с моделью предстоящих выборов с учетом наших традиций, опыта и практики, а не навязывания извне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Клишевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Людям сегодня очень важна спокойная и мирная жизнь, самодостаточная, чтобы у них была возможность развиваться, была возможность работать. Развиваться в самых разных сферах: от культуры, спорта, заканчивая наукой. Понятно, наша задача – как раз донести, показать, что вот эта новация, этот законопроект, он позволит нам гарантировать такое поступательное развитие нашего государства и в будущем, несмотря ни на какие вызовы и угрозы, которые все больше атакуют наше государство и стараются его в каких-то моментах дестабилизировать.