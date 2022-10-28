Как нововведения в Избирательном кодексе и закон о ВНС повлияют на белорусов? Рассказал Сергей Клишевич

Новости Беларуси. В активное обсуждение предлагаемых новаций включились в трудовых коллективах. Это дает возможность белорусам самим определиться с моделью предстоящих выборов с учетом наших традиций, опыта и практики, а не навязывания извне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К разъяснительной работе подключились представители общественных объединений и парламентарии. Они посещают трудовые коллективы, где желающие также могут высказать свое мнение. Одна из таких диалоговых площадок состоялась на базе Главного хозяйственного управления Управделами Президента.
Сергей Клишевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Людям сегодня очень важна спокойная и мирная жизнь, самодостаточная, чтобы у них была возможность развиваться, была возможность работать. Развиваться в самых разных сферах: от культуры, спорта, заканчивая наукой. Понятно, наша задача – как раз донести, показать, что вот эта новация, этот законопроект, он позволит нам гарантировать такое поступательное развитие нашего государства и в будущем, несмотря ни на какие вызовы и угрозы, которые все больше атакуют наше государство и стараются его в каких-то моментах дестабилизировать.