Фестивальный туризм может стать фишкой Беларуси? Мнения экспертов

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Фестивальный туризм. Абсолютно так же компания может корпоративно выехать на «Славянский базар» либо в Александрию. Это для нас тоже фишки, которые притягивают, в том числе и белорусов по всей стране?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Здесь надо быть предельно откровенными – все зависит от руководителей. Если руководитель или профкомы, которые есть на этих предприятиях, ориентированы на быструю инициативу поднять коллектив и вывезти, выделит средства, тогда да, все будет работать. И фестивали будут посещаться, и регионы, и знаковые для Беларуси места. Но все зависит от руководителя, поэтому здесь, в нашей передаче, должен быть ключевой посыл для госчиновников, руководства крупных предприятий, частных предприятий, профкомов. Друзья мои, собирайтесь, мобилизуйте коллективы, находите средства и вывозите ваши коллективы в наши регионы. Не надо отвечать на вопросы: почему сегодня мы не можем выехать в Египет или Турцию, почему такое произошло? Не надо отвечать на эти вопросы. Создайте альтернативу, сформируйте, вывезите коллективы, и все будет хорошо.
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Кирилл Казаков:
Вы говорите: выехать с детьми, посмотреть, поехать корпоративно в какой-то замок. «Славянский базар» – это тоже бренд. Как каждого второго ни спросишь – «я не был на «Славянском базаре».
Алена Сырова, СТВ:
Все знают, что он есть, у всех есть мнение на его счет, но никто там не был.
Ирина Дубровская, директор центра туризма «На высоте»:
У меня наоборот. Я беру из своего окружения, сама лично там была не единожды. Ездим, те же группы. Они покупают билеты, к билетам идет экскурсионная программа.
Кирилл Казаков:
То есть запрос есть на такое?
Ирина Дубровская:
Конечно. Идет полноценная экскурсионная программа. Людям не просто интересен сам концерт, но если они уже приехали в Витебск, то «давайте мы посмотрим Витебск».
Алена Сырова:
Такая же история и с Александрией. Несмотря на то что это довольно молодой фестиваль, каждый год мы там работаем. Мы приезжаем, и я смотрю, что люди в ожидании концерта там походили-побродили, пообщались с ремесленниками, но там же появился новый объект – Трофимова криница, которую распиарил Президент, можно поехать недалеко в Могилев. Возможно, стоит проработать целые цепочки, завязываться на фестивали, события и продумывать целые туры.
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