Фестивальный туризм может стать фишкой Беларуси? Мнения экспертов

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Фестивальный туризм. Абсолютно так же компания может корпоративно выехать на «Славянский базар» либо в Александрию. Это для нас тоже фишки, которые притягивают, в том числе и белорусов по всей стране?

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Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Здесь надо быть предельно откровенными – все зависит от руководителей. Если руководитель или профкомы, которые есть на этих предприятиях, ориентированы на быструю инициативу поднять коллектив и вывезти, выделит средства, тогда да, все будет работать. И фестивали будут посещаться, и регионы, и знаковые для Беларуси места. Но все зависит от руководителя, поэтому здесь, в нашей передаче, должен быть ключевой посыл для госчиновников, руководства крупных предприятий, частных предприятий, профкомов. Друзья мои, собирайтесь, мобилизуйте коллективы, находите средства и вывозите ваши коллективы в наши регионы. Не надо отвечать на вопросы: почему сегодня мы не можем выехать в Египет или Турцию, почему такое произошло? Не надо отвечать на эти вопросы. Создайте альтернативу, сформируйте, вывезите коллективы, и все будет хорошо.

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Кирилл Казаков:

Вы говорите: выехать с детьми, посмотреть, поехать корпоративно в какой-то замок. «Славянский базар» – это тоже бренд. Как каждого второго ни спросишь – «я не был на «Славянском базаре».

Алена Сырова, СТВ:

Все знают, что он есть, у всех есть мнение на его счет, но никто там не был.

Ирина Дубровская, директор центра туризма «На высоте»:

У меня наоборот. Я беру из своего окружения, сама лично там была не единожды. Ездим, те же группы. Они покупают билеты, к билетам идет экскурсионная программа.