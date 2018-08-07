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АрМИ-2018: белорусский экипаж в полуфинале «Танкового биатлона»

07 августа 2018 07:37
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Новости Беларуси. Белорусский экипаж в полуфинале «Танкового биатлона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

АрМИ-2018: белорусский экипаж в полуфинале «Танкового биатлона»-1

Один из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр проходит на подмосковном полигоне Алабино. 7 августа здесь стартует новый этап – «Эстафета». Сюда, по итогам индивидуальной программы, пробились 12 сильнейших команд. Среди них и наши танкисты. Победителей в этом турнире назовут 11 августа.

АрМИ-2018: белорусский экипаж в полуфинале «Танкового биатлона»-4

Тем временем, в некоторых состязаниях АрМИ-2018 уже подведены итоги. На счету белорусов пока три серебряные награды и одна бронза. На вторую ступень пьедестала мы поднимались в конкурсах «Инженерная формула», «Воин Содружества» и «Безопасная среда». А в соревновании «Верный друг» нашим кинологам удалось замкнуть тройку лидеров.

АрМИ-2018: белорусский экипаж в полуфинале «Танкового биатлона»-7

АрМИ-2018: белорусский экипаж в полуфинале «Танкового биатлона»-9

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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