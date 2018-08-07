АрМИ-2018: белорусский экипаж в полуфинале «Танкового биатлона»

Новости Беларуси. Белорусский экипаж в полуфинале «Танкового биатлона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр проходит на подмосковном полигоне Алабино. 7 августа здесь стартует новый этап – «Эстафета». Сюда, по итогам индивидуальной программы, пробились 12 сильнейших команд. Среди них и наши танкисты. Победителей в этом турнире назовут 11 августа.