АрМИ-2018: белорусский экипаж в полуфинале «Танкового биатлона»

Новости Беларуси. Белорусский экипаж в полуфинале «Танкового биатлона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский экипаж в полуфинале «Танкового биатлона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр проходит на подмосковном полигоне Алабино. 7 августа здесь стартует новый этап – «Эстафета». Сюда, по итогам индивидуальной программы, пробились 12 сильнейших команд. Среди них и наши танкисты. Победителей в этом турнире назовут 11 августа.
Тем временем, в некоторых состязаниях АрМИ-2018 уже подведены итоги. На счету белорусов пока три серебряные награды и одна бронза. На вторую ступень пьедестала мы поднимались в конкурсах «Инженерная формула», «Воин Содружества» и «Безопасная среда». А в соревновании «Верный друг» нашим кинологам удалось замкнуть тройку лидеров.