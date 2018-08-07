Новые спортивные и обеденные залы: белорусские школы активно готовятся к 1-му сентября

Новости Беларуси. Белорусские школы активно готовятся к первому сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный ремонт идет и в мядельской средней школе имени Владимира Дубовки. Здание реставрируют уже третий год. За это время здесь появились новые спортивные и обеденные залы, а сейчас в порядок приводят фойе.

Алла Балюк, директор Мядельской средней школы №1 им. В. Дубовки:

Параллельно с ремонтными работами, мы работаем по закупке учебного оборудования, мебели и для обеденного зала, и для кабинетов информатики, которые, наконец-то, будут соответствовать санитарным нормам и требованиям.

Тем временем, в физкультурно-оздоровительном центре Мяделя ремонтируют игровые и тренажерные залы, а также меняют беговую дорожку на стадионе. После ремонта здесь смогут проходить областные и международные спортивные состязания.

Андрей Русак, директор Мядельского ФОЦ:

У нас лежали еще старые покрытия, им больше 20 лет. Оно было несовершенно и небезопасно для занятий. Новое покрытие будет цельное, без всяких стыков, монолитное покрытие по типу «спрей». Оно используется на многих стадионах, поэтому для нас это большое достижение.