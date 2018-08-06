В Могилёве прошёл крестный ход в память о святителе Георгии Конисском

Новости Беларуси. Около тысячи верующих преодолели несколько километров по центру города в честь четвертьвекового юбилея канонизации архиепископа Могилевского и Белорусского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Конисский считается выдающимся философом и богословом. В середине 18-го века он был назначен белорусским епископом, а позже стал архиепископом могилёвским и участником Священного синода. Благодаря ему Белорусская епархия оставалась единственной православной епархией в Речи Посполитой.

Во времена святителя Георгия в Могилёве были построены несколько храмов, монастырь и духовная семинария. Он писал стихи, а также около 80-ти речей и проповедей, которые отличались искренностью и простотой. После смерти Георгия Конисского его мощи были признаны нетленными. Молебен в память о святителе отслужил Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел.

Ольга Холмова, житель Могилёва:

Благодаря ему мы живём в православии, он очень умный. Возрождал нашу веру православную.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы посмотрите на лица наших людей, в их глаза. У них глаза светятся. Прошли большой путь, прошли с крестным ходом. Это действительно наш всеобщий праздник. Он вдохновляет людей.