Человеческое жертвоприношение в XVII веке, да ещё и в Беларуси?! Вот что творилось в Гольшанском замке

Вся жизнь народа нашей белорусской земли окружена мифами и легендами. Они передавали их, как принято говорить, из уст в уста. Сначала в виде историй о богах, затем в сказках и преданиях. Какие необычные существа встречались на территории Беларуси? Какие легенды гуляют по Лошицкому парку? Что хранят подземелья и стены бернардинского монастыря в Бресте? Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Беларусь – страна замков. А в них живут призраки, которые ходят друг к другу подземными коридорами и подшучивают над туристами. Для встречи с Черной панной отправляются в Несвиж. Духи убийц князя Кейстута поджидают гостей в Кревском замке вместе с княжной и ее преданной собакой.

Свою Черную даму имеет и Коссовский дворец, в котором обитает еще и призрак служанки, съеденной знаменитым коссовским львом. Белая пани и призрак Радзивилла хозяйничают в стенах Мирского замка. И Гольшанский замок оброс своими легендами и завел своих привидений, а еще большую таинственность ему придал Владимир Короткевич.

Валентина Горид, заведующая сельским клубом деревни Буденовка:

Гальшанскі замак – гэта тое месца, дзе гісторыя сустракаецца з сучаснасцю. І я запрашаю вас акунуцца ў гэты чароўны свет.

Анастасия Новицкая, директор Ошмянского краеведческого музея имени Франтишка Богушевича:

Гольшанский замок строился в конце XVI – начале XVII века известным представителем рода Сапег Павлом Стефаном Сапегой. Замок представлял собой прямоугольное строение с квадратным двором 60 на 60 метров, по углам стояли встроенные шестигранные башни. Замок был довольно технологичным на начало XVII века, здесь находился подъемный мост, канализация, теплые стены и теплые полы. На первом этаже замка находились разнообразные хозяйственные постройки, здесь находилась комната для хранения оружия, ставились кареты, ставились сани, здесь же находились и тюрьма, бровар и винокурня, кухня с пекарней и помещение для хранения продуктов – спижарня. По одной из легенд, под замком находилось множество ходов, склепов, подземных колодцев, где в случае опасности могли спрятаться жители Гольшан. Другая легенда утверждает, что подземный ход из замка вел в соседский Кревский замок.

Игорь Углик, кандидат исторических наук, доцент:

Тут, предание нам говорит, был очень широкий, на большую карету, подземный ход из Гольшан в Крево и в костел. С точки зрения современной фортификации, с точки зрения исследования современной замковой фортификации Европы, все эти подземные ходы, которыми полнятся наши предания, являются нефункциональными.

Павел Стефан Сапега, сделав блестящую военную и политическую карьеру, в личной жизни был глубоко несчастным человеком: четыре раза женат, и трое из его жен покинули этот мир в довольно молодом возрасте. Анастасия Новицкая:

И здесь, конечно, существует на этот счет множество легенд. По одной из самых популярных легенд, Павел Стефан подсыпал яд в кубки своим женам, однако с последней женой, будучи уже больным, одноруким 70-летним старцем, он просто перепутал эти кубки и выпил этот яд сам.

Возможно, поэтому Павла Сапегу и называли Синей Бородой. Или, по одной из версий, они погибали, так как в замке была негативная энергетика, оставшаяся еще от замка князей Гольшанских, который находился здесь в XV веке и хранил в себе проклятия, посланные этому роду. Анастасия Новицкая:

Павел Стефан Сапега проживал в замке непродолжительное время. Он был в постоянных военных, политических разъездах и приезжал лишь в замок набегами, а жены в ожидании своего мужа проживали в замке большую часть своего времени. Считается, что из-за этого они постепенно чахли и уходили в мир иной.

Анастасия Новицкая:

Как и в каждом замке Беларуси, в Гольшанах живут свои привидения, которые охраняют этот замок от непрошеных гостей. Здесь, на стенах замка можно увидеть тень печального черного монаха и не менее печальной белой дамы. Они напоминают нам историю несчастной любви молодой княжны, живущей в замке, Анны-Гордиславы Ольшанской и бедного молодого человека Гремислава Валюжинича. Чтобы не вызывать подозрений, молодой человек переодевался в черное одеяние монаха, однако злой и мстительный магнат, муж княжны Витовт Ольшанский узнал о свиданиях молодых.

Молодые решили бежать из замка, однако через несколько миль они были настигнуты, возвращены в замок, связаны и опущены в глубокое подземелье. И вскоре, по приказу магната, возлюбленные были замурованы в стену замка. Анастасия Новицкая:

И вот Белая дама и Черный монах появились здесь с легкой руки Владимира Короткевича, потому что эту легенду он описывает в своем романе «Черный замок Ольшанский».

Черный монах и Белая дама навсегда поселились в Гольшанском замке. В романе мистика получает рациональное объяснение, однако здесь неоднократно наблюдались странные вещи. Привидения беспокойно бродят по подвалам замка, наводя смертный ужас на случайных прохожих. Как утверждают многие очевидцы, призраки регулярно появляются в лунные ночи и охраняют ветхие руины от незваных гостей.

Анастасия Новицкая:

Вообще, специалисты, которые занимаются паранормальными явлениями, приезжали в Гольшаны неоднократно и записывали воспоминания местных жителей. Я читала такие случаи. К сожалению, сама я не лицезрела, но такие случаи я читала, и на экскурсиях у меня неоднократно люди подходили и говорили: кто-то видел там привидение, кто-то видел там тень. Одна девочка подошла и сказала, что кто-то ее тронул сзади за плечо, а когда она обернулась, там никого не было. Периодически такие случаи есть. Правда, Анна-Гордислава и ее возлюбленный не единственные герои таинственных историй. В 1618 году Павел Стефан Сапега повелевает своим мастерам в сжатые сроки выстроить в Гольшанах костел с монастырем.

Анастасия Новицкая:

Однако с монастырем происходили странные вещи – одна из стен все время рушилась. Что только ни делали: меняли раствор, рабочих, кирпичи – приходили на утро и видели, что стена в руинах, а нужно уже было завершать строительство. Игорь Углик:

И было решено принести человеческую жертву. Решили замуровать жену строителя, которая первая в данный день придет к нему. Анастасия Новицкая:

Как ни просил Бога, как ни умолял самый молодой рабочий, однако его любящая жена и пришла в этот раз первой. И молодую женщину замуровали в основании стены. Игорь Углик:

Что касается этого обычая, он в реальных археологических артефактах известен в Европе. Там замуровывали животных, в частности в одном замке английском кота замуровали, в Беларуси под фундамент хаты клали мертвого петуха – убивали животных. Тут мы видим факт человеческого жертвоприношения, что говорит об очень древнем характере этой легенды. XVII век – это цивилизованное общество вообще-то. Это христианство, которое запрещало все это.

Анастасия Новицкая:

С тех пор монастырь простоял до наших дней, однако в нем навсегда поселилось привидение Белой дамы. Игорь Углик:

Призрак этой несчастной, что в общем-то характерно для английских замков, для Тауэра. Люди, погибшие насильственной, плохой смертью, могут являться в качестве призраков. Анастасия Новицкая:

Многие его видели, особенно в XX веке, и с 1989 по 2009 год в этом здании располагался филиал Национального художественного музея Республики Беларусь. Тогда приезжали сотни, даже тысячи желающих увидеть привидение Белой дамы. Многие оставались на ночь, чтобы переночевать в кабинете директора. Кто-то видел опускающуюся серую тень на него или же на своего соседа, многие не могли в панике найти выход из шестиугольного помещения.