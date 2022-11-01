Человеческое жертвоприношение в XVII веке, да ещё и в Беларуси?! Вот что творилось в Гольшанском замке
Вся жизнь народа нашей белорусской земли окружена мифами и легендами. Они передавали их, как принято говорить, из уст в уста. Сначала в виде историй о богах, затем в сказках и преданиях. Какие необычные существа встречались на территории Беларуси? Какие легенды гуляют по Лошицкому парку? Что хранят подземелья и стены бернардинского монастыря в Бресте? Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Беларусь – страна замков. А в них живут призраки, которые ходят друг к другу подземными коридорами и подшучивают над туристами. Для встречи с Черной панной отправляются в Несвиж. Духи убийц князя Кейстута поджидают гостей в Кревском замке вместе с княжной и ее преданной собакой.
Свою Черную даму имеет и Коссовский дворец, в котором обитает еще и призрак служанки, съеденной знаменитым коссовским львом. Белая пани и призрак Радзивилла хозяйничают в стенах Мирского замка.
И Гольшанский замок оброс своими легендами и завел своих привидений, а еще большую таинственность ему придал Владимир Короткевич.
Валентина Горид, заведующая сельским клубом деревни Буденовка:
Гальшанскі замак – гэта тое месца, дзе гісторыя сустракаецца з сучаснасцю. І я запрашаю вас акунуцца ў гэты чароўны свет.
Анастасия Новицкая, директор Ошмянского краеведческого музея имени Франтишка Богушевича:
Гольшанский замок строился в конце XVI – начале XVII века известным представителем рода Сапег Павлом Стефаном Сапегой. Замок представлял собой прямоугольное строение с квадратным двором 60 на 60 метров, по углам стояли встроенные шестигранные башни. Замок был довольно технологичным на начало XVII века, здесь находился подъемный мост, канализация, теплые стены и теплые полы. На первом этаже замка находились разнообразные хозяйственные постройки, здесь находилась комната для хранения оружия, ставились кареты, ставились сани, здесь же находились и тюрьма, бровар и винокурня, кухня с пекарней и помещение для хранения продуктов – спижарня.
По одной из легенд, под замком находилось множество ходов, склепов, подземных колодцев, где в случае опасности могли спрятаться жители Гольшан. Другая легенда утверждает, что подземный ход из замка вел в соседский Кревский замок.
Игорь Углик, кандидат исторических наук, доцент:
Тут, предание нам говорит, был очень широкий, на большую карету, подземный ход из Гольшан в Крево и в костел. С точки зрения современной фортификации, с точки зрения исследования современной замковой фортификации Европы, все эти подземные ходы, которыми полнятся наши предания, являются нефункциональными.
Павел Стефан Сапега, сделав блестящую военную и политическую карьеру, в личной жизни был глубоко несчастным человеком: четыре раза женат, и трое из его жен покинули этот мир в довольно молодом возрасте.
Анастасия Новицкая:
И здесь, конечно, существует на этот счет множество легенд. По одной из самых популярных легенд, Павел Стефан подсыпал яд в кубки своим женам, однако с последней женой, будучи уже больным, одноруким 70-летним старцем, он просто перепутал эти кубки и выпил этот яд сам.
Возможно, поэтому Павла Сапегу и называли Синей Бородой. Или, по одной из версий, они погибали, так как в замке была негативная энергетика, оставшаяся еще от замка князей Гольшанских, который находился здесь в XV веке и хранил в себе проклятия, посланные этому роду.
Анастасия Новицкая:
Павел Стефан Сапега проживал в замке непродолжительное время. Он был в постоянных военных, политических разъездах и приезжал лишь в замок набегами, а жены в ожидании своего мужа проживали в замке большую часть своего времени. Считается, что из-за этого они постепенно чахли и уходили в мир иной.
Анастасия Новицкая:
Как и в каждом замке Беларуси, в Гольшанах живут свои привидения, которые охраняют этот замок от непрошеных гостей. Здесь, на стенах замка можно увидеть тень печального черного монаха и не менее печальной белой дамы. Они напоминают нам историю несчастной любви молодой княжны, живущей в замке, Анны-Гордиславы Ольшанской и бедного молодого человека Гремислава Валюжинича. Чтобы не вызывать подозрений, молодой человек переодевался в черное одеяние монаха, однако злой и мстительный магнат, муж княжны Витовт Ольшанский узнал о свиданиях молодых.
Молодые решили бежать из замка, однако через несколько миль они были настигнуты, возвращены в замок, связаны и опущены в глубокое подземелье. И вскоре, по приказу магната, возлюбленные были замурованы в стену замка.
Анастасия Новицкая:
И вот Белая дама и Черный монах появились здесь с легкой руки Владимира Короткевича, потому что эту легенду он описывает в своем романе «Черный замок Ольшанский».
Черный монах и Белая дама навсегда поселились в Гольшанском замке. В романе мистика получает рациональное объяснение, однако здесь неоднократно наблюдались странные вещи. Привидения беспокойно бродят по подвалам замка, наводя смертный ужас на случайных прохожих. Как утверждают многие очевидцы, призраки регулярно появляются в лунные ночи и охраняют ветхие руины от незваных гостей.
Анастасия Новицкая:
Вообще, специалисты, которые занимаются паранормальными явлениями, приезжали в Гольшаны неоднократно и записывали воспоминания местных жителей. Я читала такие случаи. К сожалению, сама я не лицезрела, но такие случаи я читала, и на экскурсиях у меня неоднократно люди подходили и говорили: кто-то видел там привидение, кто-то видел там тень. Одна девочка подошла и сказала, что кто-то ее тронул сзади за плечо, а когда она обернулась, там никого не было. Периодически такие случаи есть.
Правда, Анна-Гордислава и ее возлюбленный не единственные герои таинственных историй. В 1618 году Павел Стефан Сапега повелевает своим мастерам в сжатые сроки выстроить в Гольшанах костел с монастырем.
Анастасия Новицкая:
Однако с монастырем происходили странные вещи – одна из стен все время рушилась. Что только ни делали: меняли раствор, рабочих, кирпичи – приходили на утро и видели, что стена в руинах, а нужно уже было завершать строительство.
Игорь Углик:
И было решено принести человеческую жертву. Решили замуровать жену строителя, которая первая в данный день придет к нему.
Анастасия Новицкая:
Как ни просил Бога, как ни умолял самый молодой рабочий, однако его любящая жена и пришла в этот раз первой. И молодую женщину замуровали в основании стены.
Игорь Углик:
Что касается этого обычая, он в реальных археологических артефактах известен в Европе. Там замуровывали животных, в частности в одном замке английском кота замуровали, в Беларуси под фундамент хаты клали мертвого петуха – убивали животных. Тут мы видим факт человеческого жертвоприношения, что говорит об очень древнем характере этой легенды. XVII век – это цивилизованное общество вообще-то. Это христианство, которое запрещало все это.
Анастасия Новицкая:
С тех пор монастырь простоял до наших дней, однако в нем навсегда поселилось привидение Белой дамы.
Игорь Углик:
Призрак этой несчастной, что в общем-то характерно для английских замков, для Тауэра. Люди, погибшие насильственной, плохой смертью, могут являться в качестве призраков.
Анастасия Новицкая:
Многие его видели, особенно в XX веке, и с 1989 по 2009 год в этом здании располагался филиал Национального художественного музея Республики Беларусь. Тогда приезжали сотни, даже тысячи желающих увидеть привидение Белой дамы. Многие оставались на ночь, чтобы переночевать в кабинете директора. Кто-то видел опускающуюся серую тень на него или же на своего соседа, многие не могли в панике найти выход из шестиугольного помещения.
И каково было удивление, когда в 1997 году в основании стены монастыря, в одной из ниш рабочими были обнаружены человеческие останки.
Анастасия Новицкая:
По приказу директора музея, на тот момент они были извлечены и похоронены. И сегодня никто не может сказать, где же они захоронены, поскольку трое рабочих, которые извлекли эти останки, умерли один за другим на протяжении нескольких месяцев. Это может подтвердить каждый местный житель агрогородка Гольшаны, поскольку все были поражены этими смертями, произошедшими в короткий период времени.
Так родилась одна из самых мистических легенд Беларуси. Поговаривают, что при встрече с Белой дамой все немеет вокруг и теряется ориентация в пространстве. Вот такой вот гольшанский хоррор.