Принимал Жуков, командовал Рокоссовский. 76 лет назад в Москве прошёл первый парад Победы

24 июня – 76-я годовщина проведения парада Победы в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марш сводных полков завершала колонна солдат. Они несли 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск, которые после бросили к подножию Мавзолея. Всего в параде Победы принимали участие порядка 35 тысяч человек.