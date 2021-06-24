Принимал Жуков, командовал Рокоссовский. 76 лет назад в Москве прошёл первый парад Победы

24 июня – 76-я годовщина проведения парада Победы в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 июня – 76-я годовщина проведения парада Победы в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 июня 1945-го войска Красной армии прошли торжественным маршем по Красной площади.
Парад принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками Константин Рокоссовский.
Марш сводных полков завершала колонна солдат. Они несли 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск, которые после бросили к подножию Мавзолея. Всего в параде Победы принимали участие порядка 35 тысяч человек.