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Принимал Жуков, командовал Рокоссовский. 76 лет назад в Москве прошёл первый парад Победы

24 июня 2021 19:16
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24 июня – 76-я годовщина проведения парада Победы в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принимал Жуков, командовал Рокоссовский. 76 лет назад в Москве прошёл первый парад Победы-1

24 июня 1945-го войска Красной армии прошли торжественным маршем по Красной площади.

Принимал Жуков, командовал Рокоссовский. 76 лет назад в Москве прошёл первый парад Победы-4

Парад принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками Константин Рокоссовский.

Принимал Жуков, командовал Рокоссовский. 76 лет назад в Москве прошёл первый парад Победы-7

Марш сводных полков завершала колонна солдат. Они несли 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск, которые после бросили к подножию Мавзолея. Всего в параде Победы принимали участие порядка 35 тысяч человек.

# Великая Отечественная война # общество # Георгий Жуков # Константин Рокоссовский # Фотофакт

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