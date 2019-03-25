Строительство вертолётной площадки на территории минской БСМП начнётся в 2019 году

Новости Беларуси. Скорая помощь идет на взлет. Вертолетная площадка появится на базе больницы скорой медицинской помощи в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она разместится около приемного отделения. Оперативная доставка экстренных пациентов в столицу станет возможной с самых далеких районов страны. Среди преимуществ не только скорость, но и более щадящая транспортировка.

Санитарную авиацию возрождают Минздрав и МЧС. Сейчас завершаются проектные работы. Строительство начнется в ближайшее время.

Андрей Борисов, главный врач БСМП:

Территориально выбран участок около нашей больницы, потому что больница скорой помощи, в первую очередь в нее будут доставляться эти пациенты. Рядом же расположен РНПЦ «Травматологии и ортопедии», туда тоже поступают сложные пациенты, требующие неотложных вмешательств.