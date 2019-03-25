Строительство вертолётной площадки на территории минской БСМП начнётся в 2019 году

Новости Беларуси. Скорая помощь идет на взлет. Вертолетная площадка появится на базе больницы скорой медицинской помощи в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Скорая помощь идет на взлет. Вертолетная площадка появится на базе больницы скорой медицинской помощи в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она разместится около приемного отделения. Оперативная доставка экстренных пациентов в столицу станет возможной с самых далеких районов страны. Среди преимуществ не только скорость, но и более щадящая транспортировка.
Санитарную авиацию возрождают Минздрав и МЧС. Сейчас завершаются проектные работы. Строительство начнется в ближайшее время.
Андрей Борисов, главный врач БСМП:
Территориально выбран участок около нашей больницы, потому что больница скорой помощи, в первую очередь в нее будут доставляться эти пациенты. Рядом же расположен РНПЦ «Травматологии и ортопедии», туда тоже поступают сложные пациенты, требующие неотложных вмешательств.
Воспользоваться возможностями вертолетного транспорта смогут специалисты и других больниц города. Сейчас в Минске насчитывается практически 200 бригад скорой помощи. Общая численность медицинского и вспомогательного персонала - около 2-ух тысяч человек.