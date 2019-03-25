Прямой эфир

Строительство вертолётной площадки на территории минской БСМП начнётся в 2019 году

25 марта 2019 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Скорая помощь идет на взлет. Вертолетная площадка появится на базе больницы скорой медицинской помощи в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство вертолётной площадки на территории минской БСМП начнётся в 2019 году -1

Она разместится около приемного отделения. Оперативная доставка экстренных пациентов в столицу станет возможной с самых далеких районов страны. Среди преимуществ не только скорость, но и более щадящая транспортировка.

Строительство вертолётной площадки на территории минской БСМП начнётся в 2019 году -4

Санитарную авиацию возрождают Минздрав и МЧС. Сейчас завершаются проектные работы. Строительство начнется в ближайшее время.

Строительство вертолётной площадки на территории минской БСМП начнётся в 2019 году -7

Андрей Борисов, главный врач БСМП:
Территориально выбран участок около нашей больницы, потому что больница скорой помощи, в первую очередь в нее будут доставляться эти пациенты. Рядом же расположен РНПЦ «Травматологии и ортопедии», туда тоже поступают сложные пациенты, требующие неотложных вмешательств.

Строительство вертолётной площадки на территории минской БСМП начнётся в 2019 году -10

Воспользоваться возможностями вертолетного транспорта смогут специалисты и других больниц города. Сейчас в Минске насчитывается практически 200 бригад скорой помощи. Общая численность медицинского и вспомогательного персонала - около 2-ух тысяч человек.

Строительство вертолётной площадки на территории минской БСМП начнётся в 2019 году -13

Строительство вертолётной площадки на территории минской БСМП начнётся в 2019 году -15

# Медицина # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске
24 марта 2019 21:02

Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Указ номер 103 о строительстве жилого дома в Смолевичах: что, для кого и почём рассказывает Юлия Огнева
24 марта 2019 18:01

Указ номер 103 о строительстве жилого дома в Смолевичах: что, для кого и почём рассказывает Юлия Огнева

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?
24 марта 2019 17:01

Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?