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Как солдат обучают вести себя в конфликтных ситуациях на II Европейских играх

25 марта 2019 07:37
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До старта II Европейских игр в Минске ещё три месяца. Мультиспортивное мероприятие такого масштаба в нашей стране будет проходить впервые. Ожидается, что за время проведения соревнований Беларусь посетят без малого 50 000 участников и туристов. На внутренние войска возлагается особенно сложная задача: силы военнослужащих различных подразделений будут брошены на улицы столицы для контроля за порядком. Главное управление командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел организовала специальные тренинги.

Как солдат обучают вести себя в конфликтных ситуациях на II Европейских играх-1

Оксана Гречная, главный специалист по психологической работе управления идеологической работы главного управления командующего внутренними войсками МВД Республики Беларусь:
Немаловажно не то, как военнослужащий себя ведёт, как он говорит, как он сдерживает какие-то свои эмоциональные реакции в нестандартных ситуациях, конфликтных ситуациях, ответных реакциях на какие-то, возможно, провокационные моменты. Поэтому наша служба обращает внимание на психологическую составляющую, на психологическую подготовку, именно в ситуациях общения, взаимодействия.

Как солдат обучают вести себя в конфликтных ситуациях на II Европейских играх-4

Андрей Метельский – настоящий ас в области управления конфликтными ситуациями. Имея за плечами колоссальный опыт, психотерапевт знает: солдаты внутренних войск зачастую подвергаются агрессии и эмоциональному давлению со стороны правонарушителей, и должны уметь оценивать ситуацию, и вести себя корректно.

Как солдат обучают вести себя в конфликтных ситуациях на II Европейских играх-7

Андрей Метельский, тренер НЛП:
Их нужно научить очень спокойно на это реагировать для того, чтобы не поддаваться на манипуляции, а просто выполнять свое дело. Это позволит солдатам, во-первых, общаться на высочайшем уровне, я не говорю европейском, намного выше будет уровень, то есть вежливо, уверенно и спокойно. Обучить солдат навыкам уверенности в себе, навыкам самоуважения.

Как солдат обучают вести себя в конфликтных ситуациях на II Европейских играх-10

Помимо психологической составляющей, особое внимание уделяется и образованию военнослужащих, которые выйдут на улицы во время проведения II Европейских игр. Ожидая десятки тысяч иностранцев, отдельные подразделения уже прошли экспресс-курс английского языка и получили памятные брошюры с подсказками, на случай, если стрессовая ситуация возьмёт верх.

Как солдат обучают вести себя в конфликтных ситуациях на II Европейских играх-13

# Европейские игры # общество # Оксана Гречная # Андрей Метельский # Фотофакт # общество

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