Как солдат обучают вести себя в конфликтных ситуациях на II Европейских играх

До старта II Европейских игр в Минске ещё три месяца. Мультиспортивное мероприятие такого масштаба в нашей стране будет проходить впервые. Ожидается, что за время проведения соревнований Беларусь посетят без малого 50 000 участников и туристов. На внутренние войска возлагается особенно сложная задача: силы военнослужащих различных подразделений будут брошены на улицы столицы для контроля за порядком. Главное управление командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел организовала специальные тренинги.

Оксана Гречная, главный специалист по психологической работе управления идеологической работы главного управления командующего внутренними войсками МВД Республики Беларусь:

Немаловажно не то, как военнослужащий себя ведёт, как он говорит, как он сдерживает какие-то свои эмоциональные реакции в нестандартных ситуациях, конфликтных ситуациях, ответных реакциях на какие-то, возможно, провокационные моменты. Поэтому наша служба обращает внимание на психологическую составляющую, на психологическую подготовку, именно в ситуациях общения, взаимодействия.

Андрей Метельский – настоящий ас в области управления конфликтными ситуациями. Имея за плечами колоссальный опыт, психотерапевт знает: солдаты внутренних войск зачастую подвергаются агрессии и эмоциональному давлению со стороны правонарушителей, и должны уметь оценивать ситуацию, и вести себя корректно.

Андрей Метельский, тренер НЛП:

Их нужно научить очень спокойно на это реагировать для того, чтобы не поддаваться на манипуляции, а просто выполнять свое дело. Это позволит солдатам, во-первых, общаться на высочайшем уровне, я не говорю европейском, намного выше будет уровень, то есть вежливо, уверенно и спокойно. Обучить солдат навыкам уверенности в себе, навыкам самоуважения.