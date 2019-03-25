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Книга с историей города в картинках. В Гомеле разработали Азбуку юного гомельчанина

25 марта 2019 07:43
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Новости Беларуси. От летописных радимичей – до героев XXI века. Узнать Гомель в буквальном смысле от А до Я школьникам теперь поможет Азбука юного гомельчанина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книга с историей города в картинках. В Гомеле разработали Азбуку юного гомельчанина-1

На разработку познавательной серии ушло несколько лет. Книга с историей Гомеля в картинках – для самых маленьких. Постер–азбука позволяет изучать историю родного города одновременно с алфавитом.

Книга с историей города в картинках. В Гомеле разработали Азбуку юного гомельчанина-4

Для ребят постарше – электронная энциклопедия. Отдельное внимание – настольной игре: благодаря ей бродить по векам гомельской истории можно всей семьёй. Азбука юного гомельчанина – настоящий народный проект, в его создании участвовали педагоги, дети и родители.

Книга с историей города в картинках. В Гомеле разработали Азбуку юного гомельчанина-7

Книга с историей города в картинках. В Гомеле разработали Азбуку юного гомельчанина-9

Людмила Прискока, автор проекта:
Идея в том, чтобы сделать каждого гомельчанина гражданином своего города. Ценно, что в проекте принимали участие дети. В этой серии мы представляем большой и малый постеры, мы хотели бы, чтобы они были в каждом классе, в каждой библиотеке, у каждого ребенка, у каждого первоклассника. 

Книга с историей города в картинках. В Гомеле разработали Азбуку юного гомельчанина-11

Пока Азбука существует в единственном экземпляре. Пройти квест-игру во время весенних каникул сможет любой желающий в музее Гомеля.   

Книга с историей города в картинках. В Гомеле разработали Азбуку юного гомельчанина-14

# Книги # общество # Людмила Прискока # Фотофакт

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