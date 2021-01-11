Чего больше всего боится декан архитектурного факультета БНТУ? Честные ответы на неожиданные вопросы

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, ответил на несколько неожиданных вопросов.
Вадим Щеглов, ведущий:
Классика или современность?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, ответил на несколько неожиданных вопросов.
Вадим Щеглов, ведущий:
Классика или современность?
Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:
Современность и классика.
Вадим Щеглов:
В какую эпоху хотели бы жить?
Армен Сардаров:
Когда все близкие люди были бы рядом.
Вадим Щеглов:
Чего вы боитесь больше всего на свете?
Армен Сардаров:
Непонимания и бескультурья.
Вадим Щеглов:
Чего вы никогда не простите?
Армен Сардаров:
Непорядочности.
Вадим Щеглов:
Чему вы можете позавидовать?
Армен Сардаров:
Наверное, не позавидовать, а чтобы построить что-то еще.
Вадим Щеглов:
Как вы относитесь к критике?
Армен Сардаров:
Абсолютно положительно.
Вадим Щеглов:
Вы считаете свой характер скверным?
Армен Сардаров:
Нет.
Вадим Щеглов:
Что для вас счастье?
Армен Сардаров:
Счастье – это когда видишь результат своего труда.
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