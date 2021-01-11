«Подход к реставрации последнее время имеет рыночный характер». Армен Сардаров о плохом в архитектуре

Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:

Я не стал бы называть. Я считаю, что архитектура отражает время, общество, людей, в том числе и моих коллег. То есть кто-то большим вкусом обладает, кто-то меньшим. Это, к сожалению, так. Но я, посещая наши памятники архитектуры, а я это делаю всегда с большой радостью, в том числе и реставрируемые, я немного иногда удивляюсь цветами. Цвет активно вводится. Это очень сложные вопросы. Поверьте, что раньше таких ярких акриловых красок не было. Я спрашиваю одного специалиста, говорю: «Чего ты сделал такой фасад?». Не буду называть имя. «Каб калярова было», – отвечает. Понимаете, наше восприятие «калярова» – это одно. А восприятие все-таки историчности, подлинности – это очень серьезный вопрос. Если говорить о плохом в архитектуре, я бы сказал, что наш подход к реставрации последнее время тоже имеет рыночный характер. Правда, в прошлом году, тоже работая над книгой, я посетил Францию, очень серьезная поездка. Все это вошло в мою последнюю книгу «Храм», только что издана. Конечно, надо было приехать в Версаль. Вдруг смотрю – а Версаль весь размалеван, «каляровы» стал. Подождите, вы, французы, вроде бы олицетворение хорошего вкуса, что же вы делаете? Разве это печать времени? Разве это уважение? Все рассчитано на туристов, на такой легкий взгляд.

Чего больше всего боится декан архитектурного факультета БНТУ? Честные ответы на неожиданные вопросы – подробнее здесь.