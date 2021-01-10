«Это действительно так, я не шучу». С чего начинается рабочий день Президента?

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица». Наиля Аскер-заде:

В Беларуси, да и в России, вас называют батькой. Вам это нравится? Александр Лукашенко:

Ну я и есть батька. Нравится или не нравится – батька и батька, я привык к этому.

Наиля Аскер-заде:

Во сколько у вас начинается рабочий день? Александр Лукашенко:

У Президента нет начала рабочего дня и нет окончания его. Это действительно так, я не шучу. Потому что бывает, иногда сутки приходится работать в острые периоды. Ну, честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов.

Наиля Аскер-заде:

В этом году были? Александр Лукашенко:

Ты же знаешь, у нас все протестуны ходили по улицам по выходным, поэтому и выходных не было, если уж так откровенно говорить. Ну, а по поводу моего рабочего дня: я очень рано просыпаюсь, это старая привычка.