Шестерых белорусов, пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ в Брянской области, доставили на родину
Итак, пострадавшие из-за атаки беспилотника в Брянской области уже дома. Сегодня раненые белорусы – шестеро граждан, включая пятерых детей – находятся в столичных клиниках под наблюдением врачей. Два пациента – ребенок и взрослый – находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем белорусские туроператоры, следуя рекомендации МИДа, пересматривают южные маршруты. Теперь автобусы, следующие в направлении Краснодарского края, будут двигаться через Смоленскую и Тульскую области, полностью минуя Брянский регион и другие приграничные зоны.
Тему продолжат наши корреспонденты.
Утренняя дорога к морю обернулась для десятков семей ночным ожиданием у больничных палат. При атаке на белорусский автобус в Брянской области погибла женщина. Ее муж-тренер и пять районных футболистов госпитализированы. Они получили минно-взрывные травмы. Некоторым осколки извлекали в первые часы после трагедии. Один ребенок был прооперирован еще в Брянске.
Екатерина Осипенко, заместитель главного врача детской областной больницы Брянска (Россия):
Дети уехали сегодня, рано утром. К этому моменту все дети были транспортабельные, в состоянии стабильном.
Пострадавших под Брянском успешно эвакуировали в Минск. Из-за ночных рисков транспортировку отложили до рассвета. Белорусские врачи – детские хирурги из Гомеля и Минска, военные медики, сотрудники центра медицины катастроф – выезжали в Брянск для стабилизации пациентов вместе с московскими коллегами.
Ранним утром колонна реанимобилей прошла по безопасному маршруту через КПП «Красная Горка». Туда подали шесть машин, оснащенных всем необходимым. Сейчас пятеро детей находятся в Республиканском центре детской хирургии, их жизням ничего не угрожает. Тяжелого пациента доставили в Минск на аппаратной поддержке.
Пятеро детей и один взрослый: раненые в Брянске белорусы успешно переданы отечественным медикам.
Этой же ночью в Беларусь вернулись и те, кто не пострадал. Их встречали в Речице. Дорога заняла четыре часа – это время для родных показалось вечностью.
Пассажиры попавшего под удар БПЛА ВСУ автобуса вернулись в Речицу.
В Министерстве иностранных дел Беларуси на трагедию отреагировали резко. Временному поверенному в делах Украины в Беларуси вручена нота протеста.
МИД Беларуси вручил временному поверенному в делах Украины ноту протеста.
Международная реакция на трагедию в Брянской области уже прозвучала. ООН, ОДКБ и СНГ осудили атаку на гражданский автобус. Уже завтра в Минске соберутся постпреды СНГ на экстренное заседание, где инцидент станет центральной темой. А белорусские парламентарии, комментируя произошедшее, подчеркнули, что дети не должны становиться мишенями в геополитических играх.