Шестерых белорусов, пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ в Брянской области, доставили на родину

Итак, пострадавшие из-за атаки беспилотника в Брянской области уже дома. Сегодня раненые белорусы – шестеро граждан, включая пятерых детей – находятся в столичных клиниках под наблюдением врачей. Два пациента – ребенок и взрослый – находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем временем белорусские туроператоры, следуя рекомендации МИДа, пересматривают южные маршруты. Теперь автобусы, следующие в направлении Краснодарского края, будут двигаться через Смоленскую и Тульскую области, полностью минуя Брянский регион и другие приграничные зоны. Тему продолжат наши корреспонденты.

Утренняя дорога к морю обернулась для десятков семей ночным ожиданием у больничных палат. При атаке на белорусский автобус в Брянской области погибла женщина. Ее муж-тренер и пять районных футболистов госпитализированы. Они получили минно-взрывные травмы. Некоторым осколки извлекали в первые часы после трагедии. Один ребенок был прооперирован еще в Брянске. Екатерина Осипенко, заместитель главного врача детской областной больницы Брянска (Россия):

Дети уехали сегодня, рано утром. К этому моменту все дети были транспортабельные, в состоянии стабильном.

Пострадавших под Брянском успешно эвакуировали в Минск. Из-за ночных рисков транспортировку отложили до рассвета. Белорусские врачи – детские хирурги из Гомеля и Минска, военные медики, сотрудники центра медицины катастроф – выезжали в Брянск для стабилизации пациентов вместе с московскими коллегами. Ранним утром колонна реанимобилей прошла по безопасному маршруту через КПП «Красная Горка». Туда подали шесть машин, оснащенных всем необходимым. Сейчас пятеро детей находятся в Республиканском центре детской хирургии, их жизням ничего не угрожает. Тяжелого пациента доставили в Минск на аппаратной поддержке. Пятеро детей и один взрослый: раненые в Брянске белорусы успешно переданы отечественным медикам.

Этой же ночью в Беларусь вернулись и те, кто не пострадал. Их встречали в Речице. Дорога заняла четыре часа – это время для родных показалось вечностью. Пассажиры попавшего под удар БПЛА ВСУ автобуса вернулись в Речицу.