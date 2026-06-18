Брестская крепость и Мамаев курган могут войти в Список ЮНЕСКО – Беларусь и Россия готовят совместную заявку

Брестская крепость-герой и Мамаев курган могут войти в Список ЮНЕСКО: Беларусь и Россия готовят совместную заявку. Об этом договорились министерства культуры двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произошло это в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, где 18 июня состоялась Международная конференция по укреплению культурных связей и развитию творческих индустрий СНГ. Белорусскую делегацию возглавлял премьер-министр Александр Турчин.

Выступая на пленарном заседании, посвященном взаимодействию культур и сохранению наследия, глава правительства отметил, что по итогам минувшего года вклад творческой сферы в ВВП Беларуси достиг 5%. Это выше среднемирового уровня. Сегодня индустрия знаний и интеллектуального капитала – это не просто элемент конкурентоспособной экономики. Это необходимое условие формирования нового миропорядка. И в этой связи Беларусь предлагает странам СНГ объединить усилия. Приоритетом остается и тема сохранения исторической памяти.