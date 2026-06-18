Брестская крепость и Мамаев курган могут войти в Список ЮНЕСКО – Беларусь и Россия готовят совместную заявку

Брестская крепость-герой и Мамаев курган могут войти в Список ЮНЕСКО: Беларусь и Россия готовят совместную заявку. Об этом договорились министерства культуры двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произошло это в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, где 18 июня состоялась Международная конференция по укреплению культурных связей и развитию творческих индустрий СНГ. Белорусскую делегацию возглавлял премьер-министр Александр Турчин.
Выступая на пленарном заседании, посвященном взаимодействию культур и сохранению наследия, глава правительства отметил, что по итогам минувшего года вклад творческой сферы в ВВП Беларуси достиг 5%. Это выше среднемирового уровня. Сегодня индустрия знаний и интеллектуального капитала – это не просто элемент конкурентоспособной экономики. Это необходимое условие формирования нового миропорядка. И в этой связи Беларусь предлагает странам СНГ объединить усилия. Приоритетом остается и тема сохранения исторической памяти.
Марат Марков, министр культуры Беларуси:
Между министерствами культуры Беларуси и России уже давно проводится совместная работа по продвижению национальных ценностей, в том числе по Списку всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня мы подписали меморандум о подаче совместной заявки на мемориальные комплексы, имеющие непосредственное отношение к Великой Отечественной войне, – это Мамаев курган и Брестская крепость. Это будет совместная транснациональная заявка. Мы ее планируем подавать в 2030 году. Для наших стран это важнейшее событие. Эти памятники имеют непосредственное отношение к ценностям белорусского и российского народов. На протяжении четырех лет мы будем прилагать огромное количество усилий, чтобы эта заявка была одобрена.
В Беларуси большой популярностью пользуется исторический туризм. Путешественники все чаще выбирают маршруты памяти, чтобы прикоснуться к героическому прошлому нашей страны. Интерес к родному краю – это не только патриотическое воспитание, но и мощный стимул для развития регионов. В Санкт-Петербурге была озвучена цель Беларуси: туризм должен стать полноценной и высокодоходной отраслью экономики, а вклад сферы в ВВП к 2030-му необходимо довести до 4,5%.