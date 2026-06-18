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В Беларуси в работе находятся более 400 проектов по «Региональной инициативе»

18 июня 2026 14:09
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В Беларуси в работе находятся более 400 проектов по «Региональной инициативе». Об этом сообщил министр экономики, посещая предприятие по изготовлению обуви в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в работе находятся более 400 проектов по «Региональной инициативе»-2

Юрий Чеботарь также подчеркнул, что существенный эффект для развития региональной экономики дала и инициатива «Один район – один проект». Юрий Чеботарь пообщался с работниками предприятия прямо в цеху. Ключевая тема разговора – 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Сегодня как никогда важно уделять внимание вопросам сохранения исторической памяти.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Действительно, для Беларуси такая дата… Она и исторически связана с тем, что мы, нация и вся страна пострадали от всех перипетий. Для экономических органов и для властей было самым главным очень быстро восстановить работу экономики. И мы видим, что дух такой борьбы постоянной (для повышения производительности, строительства новых заводов, предприятий) присутствует у нас в стране в каждой пятилетке.

В Беларуси в работе находятся более 400 проектов по «Региональной инициативе»-4

В нынешней пятилетке – акцент на повышение благосостояния людей. Создании новых рабочих мест. К слову, более 40 проектов в рамках инициативы «Один район – один проект» получили развитие именно на базе ранее неиспользуемого имущества.

ВВП Беларуси вырос на 0,2% за первые 4 месяца 2026 года.

# Юрий Чеботарь # Экономика

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