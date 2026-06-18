В Беларуси в работе находятся более 400 проектов по «Региональной инициативе». Об этом сообщил министр экономики, посещая предприятие по изготовлению обуви в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Чеботарь также подчеркнул, что существенный эффект для развития региональной экономики дала и инициатива «Один район – один проект». Юрий Чеботарь пообщался с работниками предприятия прямо в цеху. Ключевая тема разговора – 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Сегодня как никогда важно уделять внимание вопросам сохранения исторической памяти.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Действительно, для Беларуси такая дата… Она и исторически связана с тем, что мы, нация и вся страна пострадали от всех перипетий. Для экономических органов и для властей было самым главным очень быстро восстановить работу экономики. И мы видим, что дух такой борьбы постоянной (для повышения производительности, строительства новых заводов, предприятий) присутствует у нас в стране в каждой пятилетке.