В Минске с 25 по 27 июня пройдет IV Международный антифашистский конгресс
Следующая неделя в Беларуси начнется с памятной даты – 85-летия начала Великой Отечественной войны. А с 25 по 27 июня Минск примет IV Международный антифашистский конгресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум станет площадкой для обсуждения вопросов сохранения исторической памяти и противодействия современным проявлениям нацизма. Участие в нем примут представители 36 стран. Кроме наших партнеров по СНГ: Великобритания, Швеция, США.
Особое внимание на форуме уделят теме геноцида белорусского народа во время немецко-фашистской оккупации. В результате расследования уголовного дела Генпрокуратурой дополнительно установлено более 3 тысяч населенных пунктов, полностью или частично сожженных в годы войны.
Еще 288 деревень разделили судьбу Хатыни. Всего в годы войны на территории Беларуси было создано более 580 мест принудительного содержания населения. Погиб каждый третий.
Парламент Беларуси приветствует принятие резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом.
Денис Федоров, начальник аналитического отдела управления информации ГУИР Министерства обороны Беларуси:
Основная тематика направлена на противодействие распространению идеологий неонацизма, которая сегодня, к сожалению, охватывает все большее количество стран. Участники конгресса подготовили проект резолюции, которая будет выноситься на всеобщее утверждение, и там предлагается широкий пакет мер, который позволит эффективнее участвовать в противодействии распространению идеологии неонацизма.
За последние годы исследователями подготовлено 45 монографий и сборников научных трудов по истории Великой Отечественной войны. Участники конгресса обсудят вопросы сохранения исторической правды, противодействия фальсификации истории и увековечения памяти жертв нацизма.