В Минске с 25 по 27 июня пройдет IV Международный антифашистский конгресс

Следующая неделя в Беларуси начнется с памятной даты – 85-летия начала Великой Отечественной войны. А с 25 по 27 июня Минск примет IV Международный антифашистский конгресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум станет площадкой для обсуждения вопросов сохранения исторической памяти и противодействия современным проявлениям нацизма. Участие в нем примут представители 36 стран. Кроме наших партнеров по СНГ: Великобритания, Швеция, США.

Особое внимание на форуме уделят теме геноцида белорусского народа во время немецко-фашистской оккупации. В результате расследования уголовного дела Генпрокуратурой дополнительно установлено более 3 тысяч населенных пунктов, полностью или частично сожженных в годы войны. Еще 288 деревень разделили судьбу Хатыни. Всего в годы войны на территории Беларуси было создано более 580 мест принудительного содержания населения. Погиб каждый третий. Парламент Беларуси приветствует принятие резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом.