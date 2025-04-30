В Сети появился фейк, что Лукашенко не полетит в Москву на 9 Мая

В преддверии значимого для нас праздника, ожидаемо, активизировались деструктивные силы. В Сети распространяется целая серия ложных сообщений, связанных с празднованием Дня Великой Победы. По СМИ идет фейковая рассылка сделанного при помощи искусственного интеллекта видео с пресс-секретарем Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Искусственный клон Натальи Эйсмонт якобы сообщает журналистам, что в целях обеспечения безопасности военного парада в Москве было принято решение о временной передислокации части белорусских систем противовоздушной обороны для усиления ПВО столицы Российской Федерации.

Разумеется, видео – не более чем дипфейк, преследующий лишь одну цель – посеять панику в белорусском обществе. Однако ничего подобного пресс-секретарь Президента в реальности не говорила.

Еще один вброс связан с посещением Александром Лукашенко парада в Москве 9 Мая. Рассылается сообщение, что белорусский лидер якобы отказался участвовать в мероприятии. Оно стилизовано под скрин с сайта Президента и содержит информацию, что были якобы зафиксированы угрозы дестабилизации общественно-политической обстановки в республике. А необходимость обеспечить стабильность и контроль за ситуацией внутри страны требует личного присутствия главы государства в Минске.