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В Сети появился фейк, что Лукашенко не полетит в Москву на 9 Мая

30 апреля 2025 13:34
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В преддверии значимого для нас праздника, ожидаемо, активизировались деструктивные силы. В Сети распространяется целая серия ложных сообщений, связанных с празднованием Дня Великой Победы. По СМИ идет фейковая рассылка сделанного при помощи искусственного интеллекта видео с пресс-секретарем Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Искусственный клон Натальи Эйсмонт якобы сообщает журналистам, что в целях обеспечения безопасности военного парада в Москве было принято решение о временной передислокации части белорусских систем противовоздушной обороны для усиления ПВО столицы Российской Федерации.

В Сети появился фейк, что Лукашенко не полетит в Москву на 9 Мая-2

Разумеется, видео – не более чем дипфейк, преследующий лишь одну цель – посеять панику в белорусском обществе. Однако ничего подобного пресс-секретарь Президента в реальности не говорила.

Еще один вброс связан с посещением Александром Лукашенко парада в Москве 9 Мая. Рассылается сообщение, что белорусский лидер якобы отказался участвовать в мероприятии. Оно стилизовано под скрин с сайта Президента и содержит информацию, что были якобы зафиксированы угрозы дестабилизации общественно-политической обстановки в республике. А необходимость обеспечить стабильность и контроль за ситуацией внутри страны требует личного присутствия главы государства в Минске. 

В Сети появился фейк, что Лукашенко не полетит в Москву на 9 Мая-4

Распознать фейк просто – достаточно зайти на сайт Президента и убедиться, что такой информации на портале нет. Однако дезинформация – не единственная проблема. В сообщение встроена ссылка с вирусом, который позволяет злоумышленникам узнать IP-адрес пользователя. Белорусов призывают к осмотрительности. Не стоит открывать и пересылать материалы сомнительного содержания.

# Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт # День Победы

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