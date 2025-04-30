Какие они, будни девушек из ОМОНа? Узнали из первых уст

Стальные мускулы и розовая каска. Даже опытные работодатели невольно улыбаются, завидев такую картину. Строительная площадка, суровые мужчины и хрупкая девушка, которая управляет огромным строительным краном. Но если раньше это можно было себе только представить, то сегодня розовой каской, наверное, никого не удивишь, причем розовая каска уже не является признаком гендерного форменного отличия, будь то цех, стройка или еще что-то. Женщины активно осваивают мужские профессии и срывают ярлыки, на которых мужской рукой написано «не женское это дело». О новых реалиях с женским именем говорим сегодня в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Расскажите нам про ваши милицейские будни. Для меня девушка из ОМОНа – и я сразу представляю, как у них захват здания, они на тросах спускаются вниз, ногами разбивают стекло, проникают... Нет? Все менее романтично, да? Есть какая-то жесть, какая-то происходит у вас в профессии? Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Представление было, которое вы даже не предполагали, что оно будет? У вас было в определенной степени романтизировано это представление о службе? Вы пришли, а здесь какие-то реалии.

Татьяна Другаченко, заместитель командира звена взвода ОБН ОМОН УВД Миноблисполкома, капитан милиции:

Так как я работаю в Минской области, она достаточно большая, а базируемся мы в центре Минска. Если случается какое-то происшествие, тебе надо оперативно выдвинуться в ту точку, где совершается преступление, а зачастую это может быть 120 километров. И пока ты преодолеваешь максимально быстро этот путь, поверьте, романтика там присутствует. За это время тебе надо скоординировать свои действия, план по задержанию преступника, это все в кратчайшие сроки, в замкнутом пространстве, и ты должен прибыть и оперативно сработать. Наталья Надольская:

А вы задерживали преступников? Татьяна Другаченко:

Безусловно. Мы работаем наравне с мужчинами, и поблажек нам нет, если только на 8 Марта. Преступники не знают, что их задерживают женщины. Наталья Надольская:

А вы в касках? Татьяна Другаченко:

В моей деятельности, да. Есть у нас балаклава, которую мы надеваем. Не всегда это для того, чтобы спрятать просто лицо, это для защиты. И потом, когда уже само задержание происходит, ты можешь немножко расслабиться и снять. И когда видит, что он, например, преступник… Он, конечно, обескуражен.