В Минске прошёл митинг-реквием у памятника Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева

Как бы ни старались оппоненты, ничто не помешает белорусам провести праздничные и памятные мероприятия на должном уровне. Никакие вбросы и фейки не способны отвлечь нас от главного – в эти дни мы чтим память воинов-освободителей, ковавших Великую Победу. За нее в составе Красной армии сражались не только славяне. В рядах советских солдат было немало узбеков, казахов, кыргызов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только последних на фронтах Великой Отечественной насчитывалось более 360 тысяч. Их подвиги наравне с белорусскими воинами-освободителями увековечены в названиях улиц, на досках почета, в памятниках.

К памятнику, установленному в Минске в память о Жумаше Асаналиеве, возложили цветы от представительства Содружества Независимых Государств, посольства Кыргызстана в Беларуси и руководства Мингорисполкома. Жумашу Асаналиеву присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

В ходе операции «Багратион» расчет Асаналиева при форсировании Западной Двины в числе первых принял на себя удар врага. После гибели всех своих товарищей Жумаш Асаналиев в одиночку сражался с противником. Он смог убить 20 немецких солдат, а когда фашисты окружили бойца, он подорвал себя вместе с ними. Подвиг Асаналиева, как и других воинов-освободителей, никогда не будет забыт.