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«По-настоящему осеннее блюдо». Рассказываем, как приготовить запечённые яблоки с творогом и клюквой

21 ноября 2023 14:44
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим по-настоящему осеннее блюдо – запеченные яблоки с творогом и клюквой. Нам понадобится клюква, сливочное масло, сахар, грецкие орехи, корица, мед и творог.

Замешиваем творог с сахаром, корицей и грецкими орехами. Для этого нужно слегка измельчить орехи.

«По-настоящему осеннее блюдо». Рассказываем, как приготовить запечённые яблоки с творогом и клюквой-1

Для этого блюдо можно использовать не только грецкие орехи. Подойдет лесной орех, фундук, миндаль, кедровый орех. Орехи можно заменить маком, изюмом, курагой, черносливом – подойдет любой сухофрукт.

«По-настоящему осеннее блюдо». Рассказываем, как приготовить запечённые яблоки с творогом и клюквой-4

Если яблоки кислые, добавляем в начинку сахар. Если яблоки сладкие, то сахара можно добавить значительно меньше. Для начинки еще понадобится немного корицы. Перемешиваем, чтобы все ингредиенты смешались.

Корица всегда уместна, когда речь идет о запеченных яблоках. Блюдо будет более ароматным и пряным.

«По-настоящему осеннее блюдо». Рассказываем, как приготовить запечённые яблоки с творогом и клюквой-7

Берем крупные, плотные, не сильно сладкие яблоки. Лучше всего использовать яблоки кислых сортов. Отрезаем у яблока верхушку и вынимаем середину ложкой, делаем углубление для начинки.

Наполняем яблоки начинкой. Берем немного сливочного масла на дно яблока. Сливочное масло придаст более нежный вкус. Наполняем яблоки начинкой.

«По-настоящему осеннее блюдо». Рассказываем, как приготовить запечённые яблоки с творогом и клюквой-10

Ставим яблоки запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Приступаем к приготовлению соуса. Нам понадобится клюква. Можно использовать и бруснику (любую кислую ягоду). Также нужно немного корицы, мед и сливочное масло.

«По-настоящему осеннее блюдо». Рассказываем, как приготовить запечённые яблоки с творогом и клюквой-13

В разогретый сотейник отправляем клюкву. Добавляем немного сливочного масла, перемешиваем. Пару ложечек меда и немного корицы. Варим соус 5 минут. Он должен слегка загустеть, а ягода должна лопнуть.

«По-настоящему осеннее блюдо». Рассказываем, как приготовить запечённые яблоки с творогом и клюквой-16

Осталось полить яблоки соусом. Осенний завтра готов!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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