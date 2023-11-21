«По-настоящему осеннее блюдо». Рассказываем, как приготовить запечённые яблоки с творогом и клюквой
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим по-настоящему осеннее блюдо – запеченные яблоки с творогом и клюквой. Нам понадобится клюква, сливочное масло, сахар, грецкие орехи, корица, мед и творог.
Замешиваем творог с сахаром, корицей и грецкими орехами. Для этого нужно слегка измельчить орехи.
Для этого блюдо можно использовать не только грецкие орехи. Подойдет лесной орех, фундук, миндаль, кедровый орех. Орехи можно заменить маком, изюмом, курагой, черносливом – подойдет любой сухофрукт.
Если яблоки кислые, добавляем в начинку сахар. Если яблоки сладкие, то сахара можно добавить значительно меньше. Для начинки еще понадобится немного корицы. Перемешиваем, чтобы все ингредиенты смешались.
Корица всегда уместна, когда речь идет о запеченных яблоках. Блюдо будет более ароматным и пряным.
Берем крупные, плотные, не сильно сладкие яблоки. Лучше всего использовать яблоки кислых сортов. Отрезаем у яблока верхушку и вынимаем середину ложкой, делаем углубление для начинки.
Наполняем яблоки начинкой. Берем немного сливочного масла на дно яблока. Сливочное масло придаст более нежный вкус. Наполняем яблоки начинкой.
Ставим яблоки запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Приступаем к приготовлению соуса. Нам понадобится клюква. Можно использовать и бруснику (любую кислую ягоду). Также нужно немного корицы, мед и сливочное масло.
В разогретый сотейник отправляем клюкву. Добавляем немного сливочного масла, перемешиваем. Пару ложечек меда и немного корицы. Варим соус 5 минут. Он должен слегка загустеть, а ягода должна лопнуть.
Осталось полить яблоки соусом. Осенний завтра готов!
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