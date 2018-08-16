«В Доросино много долгожителей. Может быть, вода?»: легенды и факты о святом источнике под Любанью

Когда на любанской земле появилась эта чудодейственная криница – неизвестно. Но ещё во времена язычества здесь собирались по воскресеньям на новолуние и жертвовали источнику лён, воск и монеты. И по сей день люди приходят к роднику, как к лекарю.

Особую силу вода приобретает на Маковей (Медовый спас). 14 августа священник проводит молебен и освящает воду, мёд и мак. А затем верующие из церкви в деревне Доросино идут Крестным ходом с иконой Божьей Матери к священному источнику.

Дорогу – более 7 километров – наши предки раньше устилали домотканым полотном.

Марина Вакульчик:

Все желающие, которые обрекаются, просят у Бога о помощи, о здоровье, осеняют себя крестным знамением. Должны пройтись под иконой 3 раза. И верится, что это помогает.

Ева Тябус:

Я ещё помню: мне было лет 7, мы пешком с бабушками сюда приходили. Помогает очень. У меня зрение плохое – я всё время промываю глаза. Каждое утро с молитвой.

Надежда Наумович:

Раньше ноги мыли, чтобы не болели. Любанцы называют родник – Студенец. И связывают с ним такую легенду. Однажды маленький Сымонка пас коров. Устав от жары и голода, он положил голову на камень и заснул. Во сне он увидел Божью Матерь, которая сказала: «Отодвинь камень и напьёшься воды!» Так мальчик и сделал, и из-под камня зажурчала вода! Причём, обычно криницы бьют из-под земли, а здесь – на горе. Это ли не чудо?

Надежде Семеновне – 89. Она с детства приходила к роднику с мамой и бабушкой. Помнит времена, когда Студенец был маленьким ручьём в чистом поле, и как сажали вокруг него лес. Надежда Наумович:

Из Киева приезжали женщины, брали воду из-под этого камня. А после камень обрубили деревом, раньше так колодцы деревом обрубали. В советские времена криницу засыпали и запрещали молиться. Но люди приходили к Студенцу даже ночью и в благодарность ставили деревянные кресты и обвязывали их лентами.

Есть ещё одна легенда. Однажды местные власти приказали лесничему из деревни Радуга засыпать родник камнями. В ту же ночь он ослеп, и ему приснилась Божья Матерь, которая сказала промыть глаза водой. Так он прошёл 2 километра на коленях, расчистил криницу, промыл водой глаза и снова стал зрячим. А в благодарность за исцеление построил на этом месте колодец.

Сергей Выскварка, методист ГУК «Любанский районный центр культуры»:

Здесь стояло более 12 крестов, к сожалению, эта традиция утрачена. Любой человек может обречься, привезти сюда крест и поставить на этом святом месте – во славу Божью, себе на здоровье и своей семьи. Эта вода – святая, её нельзя брать для сельского хозяйства, её не дают животным. Она хранится несколько лет. Несмотря на то, что она – не такая чистая и прозрачная, как во всех колодцах, а такая немного мутноватая. В Доросино много долгожителей. Может быть, это – эта вода?