«На 1 человека достаточно 2,5-3 граммов». Как правильно заваривать китайский чай?

Новости Беларуси. О традиционном китайском способе приготовления чая рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Юань Лижень, производитель китайского чая:

Мы рекомендуем использовать воду из артезианских или других источников, с наименьшим содержанием минеральных веществ. Обычно мы также должны учитывать количество воды и чая, которые мы используем для заварки. Это зависит от количества человек, на которое рассчитано чаепитие. И обычно на 1 человека достаточно 2,5-3 граммов чая.

Необходимо учитывать время заваривания.

Для того, чтобы заварить вкусный, ароматный чай, необходимы 2-3 минуты. Но при этом обратите внимание, что заварник не должен быть холодным. Его необходимо предварительно обдать кипятком, чтобы чай смог раскрыть все свои ароматы, которые заложены в сушёных листьях. Часто сливают первую заварку для того, чтобы избавить наш чай от каких-то возможных примесей и не совсем хороших веществ. Для того, чтобы насладиться вкусным, ароматным, чистым продуктом.

«Чай можно не только пить, но и есть». Китайский бизнесмен изобрёл тонизирующие печеньки. Ведущие СТВ попробовали