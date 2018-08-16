«Был великолепным, гениальным актером, педагогом»: в Купаловском проходит прощание с Николаем Кириченко

Новости Беларуси. В эти минуты в Минске прощаются с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко. Траурная церемония проходит в Купаловском театре, которому актер служил почти полвека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний путь артиста пришли проводить десятки людей: друзья, родные, коллеги, ученики и поклонники его творчества. Похоронят Николая Кириченко на Московском кладбище в Минске.

Павел Поляков, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:

Это человек, который всю жизнь служил театру, был великолепным, гениальным актером, педагогом. Ну и, наверное, даже где-то лидером. Для театра это большая утрата. Что можно сказать в такие минуты? Только слова скорби. Но дело его живет. Он воспитал очень большое количество, скажем так, последователей.