«Был великолепным, гениальным актером, педагогом»: в Купаловском проходит прощание с Николаем Кириченко

Новости Беларуси. В эти минуты в Минске прощаются с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко. Траурная церемония проходит в Купаловском театре, которому актер служил почти полвека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В эти минуты в Минске прощаются с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко. Траурная церемония проходит в Купаловском театре, которому актер служил почти полвека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последний путь артиста пришли проводить десятки людей: друзья, родные, коллеги, ученики и поклонники его творчества. Похоронят Николая Кириченко на Московском кладбище в Минске.
Павел Поляков, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Это человек, который всю жизнь служил театру, был великолепным, гениальным актером, педагогом. Ну и, наверное, даже где-то лидером. Для театра это большая утрата. Что можно сказать в такие минуты? Только слова скорби. Но дело его живет. Он воспитал очень большое количество, скажем так, последователей.
Николая Кириченко не стало 14 августа. В последние годы он боролся с тяжелым заболеванием, но продолжал выходить на сцену. Актер должен работать до конца, – говорил Кириченко. Полоний в Гамлете, Соленый в «Трех сестрах», Дымба в «Вяселлі» – было время, когда артист играл во всех постановках родного театра. Последней работой Николая Кириченко стал образ Василя в спектакле «Земля Эльзы».