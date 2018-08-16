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«Вялікай мужнасці чалавек». Беларусь прощается с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко

16 августа 2018 10:49
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Новости Беларуси. В Минске 16 августа простились с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вялікай мужнасці чалавек». Беларусь прощается с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко-1

В последний путь актёра с особыми почестями и под нескончаемые овации проводили со сцены Купаловского, которому он служил почти полвека. За это время театр стал для него родным. А в начале двухтысячных он был его руководителем.

«Был великолепным, гениальным актером, педагогом» - директор Купаловского театра

«Вялікай мужнасці чалавек». Беларусь прощается с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко-4

На траурной церемонии собрались десятки людей. Боль утраты с семьей пришли разделить друзья, коллеги, ученики и поклонники творчества. Похоронят Николая Кириченко на Московском кладбище в Минске.

«Вялікай мужнасці чалавек». Беларусь прощается с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко-7

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального художественного театра имени Янки Купалы:
Гэта такая грандыёзная асоба. Канешне, страта для тэатра вялікая. Мы ведалі, што ён цяжка хварэе. Але ён яшчэ ў чэрвені іграў спектакль, хаця ён быў хворы, ён проста прымушаў сабе прыйсці і працаваць. Гэта вялікай мужнасці чалавек.

«Вялікай мужнасці чалавек». Беларусь прощается с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко-10

Владимир Назаренко, ученик Николая Кириченко:
Что отличало его от других мастеров и учителей – это его душевность. Аатмосфера у нас была не учебная, а скорее семейная, располагающая к работе.

«Вялікай мужнасці чалавек». Беларусь прощается с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко-13

Поклонница:
Один из любимых актеров, которого знаю с детства. Мы ходили сюда с родителями и очень часто, очень много. Знали все спектакли и всех актеров, их любили очень и любим до сих пор. Это, конечно, боль. Как родной кто-то.

«Вялікай мужнасці чалавек». Беларусь прощается с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко-16

Николая Кириченко не стало 14 августа. В последние годы он боролся с тяжелым заболеванием. Но продолжал выходить на сцену. Актер должен работать до конца – говорил Кириченко. Полоний в Гамлете, Соленый в «Трех сестрах», Дымба в «Вяселли» – было время, когда артист играл во всех постановках родного театра. Последней работой Николая Кириченко стал образ Василя в премьерном спектакле прошлого сезона «Земля Эльзы».

# Некролог # общество # Николай Пинигин # Фотофакт

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