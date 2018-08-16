«Вялікай мужнасці чалавек». Беларусь прощается с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко

Новости Беларуси. В Минске 16 августа простились с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний путь актёра с особыми почестями и под нескончаемые овации проводили со сцены Купаловского, которому он служил почти полвека. За это время театр стал для него родным. А в начале двухтысячных он был его руководителем. «Был великолепным, гениальным актером, педагогом» - директор Купаловского театра

На траурной церемонии собрались десятки людей. Боль утраты с семьей пришли разделить друзья, коллеги, ученики и поклонники творчества. Похоронят Николая Кириченко на Московском кладбище в Минске.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального художественного театра имени Янки Купалы:

Гэта такая грандыёзная асоба. Канешне, страта для тэатра вялікая. Мы ведалі, што ён цяжка хварэе. Але ён яшчэ ў чэрвені іграў спектакль, хаця ён быў хворы, ён проста прымушаў сабе прыйсці і працаваць. Гэта вялікай мужнасці чалавек.

Владимир Назаренко, ученик Николая Кириченко:

Что отличало его от других мастеров и учителей – это его душевность. Аатмосфера у нас была не учебная, а скорее семейная, располагающая к работе.

Поклонница:

Один из любимых актеров, которого знаю с детства. Мы ходили сюда с родителями и очень часто, очень много. Знали все спектакли и всех актеров, их любили очень и любим до сих пор. Это, конечно, боль. Как родной кто-то.