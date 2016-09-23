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За 100 дней до нового года в Минске открылся первый елочный базар

23 сентября 2016 17:44
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Новости Беларуси. За 100 дней до нового года в столице открылся первый елочный базар. Минчане с удовольствием окунулись в зимнюю атмосферу, несмотря на то, что за окном первый осенний месяц.

Запастись впрок новогодней атрибутикой можно по более выгодным ценам, чем в сезон. Дед Мороз и Снегурочка особенно порадовали детей, которые, похоже, готовы отмечать любимый праздник круглогодично.

Новинками 2016 года стали уникальные коллекции белых шаров, наборы с красивыми ажурными рисунками, а также елки нестандартных неоновых цветов, которые являются новогодним трендом этого сезона. 100 дней минчане без суеты и очередей могут готовиться к празднику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Примако, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
Сегодня для столичной торговли не совсем обычное мероприятие для сентября – мы открыли первый новогодний базар. Здесь продукцию можно приобрести дешевле на 30% по сравнению с другими магазинами.

# общество # Новый год # Анастасия Примако

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