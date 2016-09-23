Швея не одела, а «обула»: какие документы требовать при заказе услуги в Интернете?

Хорошее платье – это, когда все спрашивают: «А где же, собственно, платье?» Героиня этого сюжета не может сказать о своем платье: хорошее оно или нет. Потому что, собственно, даже не видела его Психологи утверждают: для того, чтобы почувствовать себя счастливой, женщине достаточно одного платья. А американские исследователи и вовсе приводят уникальные данные. Среди женщин в платьях в 4 раза меньше тех, кто страдает от депрессии, гормональных нарушений и лишнего веса.

Героиня нашего сюжета только подтверждает статистику, испытывая бесконечные стрессы в попытке получить свое платье. Наталия Оскирко:

За два месяца до выпускного вечера я решила, что не хочу платье как у всех, из магазина, и решила сшить наряд на заказ.

Кстати, до 1850 года 70% людей заказывали себе одежду у портных. Сегодня одежда, изготовленная вручную, считается дорогой и эксклюзивной. Наталия купила красивую ткань и стала искать портниху. И вот тут девушка прокололась. Наталия Оскирко:

Я не пошла в ателье, а стала искать швею через Интернет. В социальных сетях набрела на одну девушку. Красивые фотографии работ были на странице, но потом, как оказалось, это были картинки из Интернета. Подписана она в соцсетях, как Анна Ягодка. На первой встрече Анна сняла мерки с девушки и уверила, что костюмчик будет сидеть как надо. А затем потребовала оплату. 200 долларов США. Наталия Оскирко:

Нарисовала эскиз, взяла деньги. Ни чека, ничего не выдала. Я не знаю, почему поверила тогда ей. Просто отдала деньги. Как оказалось, зря. Невольно вспоминается старая детская сказка «Новое платье короля». После первой, еще три примерки отменялись. Готовое платье девушка должна была получить 14 июня, накануне выпускного вечера. Однако, 13 июня вечером Анна позвонила и сообщила, что уехала в Брест на две недели. После разговора на повышенных тонах, Наталия потребовала вернуть платье, чтобы дошить его в другом ателье, швея бросила трубку.

Ирина Коноплицкая, юрист:

Потребитель допустил ошибку. При передаче денег нужно было требовать чек, либо любой иной документ, подтверждающий факт оплаты. Сейчас это будет очень сложно доказать, в случае обращения в суд. Но, в первую очередь, ей все же стоит составить претензию, как к юридическому лицу, в письменной форме и отправить швее заказным письмом. Судя по всему, Анна Ягодка, обобрав клиентку до нитки, погуляла на всю катушку. Совершенно не опасаясь гнева милой доверчивой клиентки. А в это время девушка искала других пострадавших от Анны Ягодки. Вот только из доказательств у горе-модниц лишь переписка в Интернете.

Ирина Коноплицкая, председатель общества защиты прав потребителей:

В случае разбирательства в суде, скрины переписок учитываются и являются полноценным доказательством. И пока из моды не выходит обман через Интернет, в эту самую моду входит еще один прием, так называемый «финт от потребителей». Владельцы магазинов называют их бессовестными чайками. Девушки покупают дорогое платье, надевают один раз и несут в магазин, требуя вернуть деньги за якобы неношеную вещь. Однако, операция «возврат» не всегда происходит успешно. На помощь продавцу приходит эксперт. Геннадий Богдан, судебный эксперт:

Да, такие случаи есть. Но не стоит думать, что эксперта легко обвести. Экспертиза все показывает.

Но вернемся к нашей истории. Совсем скоро начнется пора новогодних праздников, всевозможные корпоративные мероприятия. И белорусские любительницы выделиться наверняка вновь станут присматривать фасоны праздничных нарядов и обращаться к модельерам.