Лукашенко: «Наши беглые оппоненты так уже опростоволосились, что дальше некуда»

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Обновления в дипкорпусе, а также местной вертикали власти. 13 июня Александр Лукашенко назначил помощника Президента по Минской области и ректора Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровые решения также приняты по двум министерствам. Так, развивать социальную политику Беларуси отныне будет Наталья Павлюченко. Прежде она работала в ведомстве в должности заместителя министра. Новый руководитель и в Министерстве информации. У руля сферы теперь Марат Марков – уже экс-глава телеканала, известного среди зрителей как ОНТ. Но кресло председателя правления долго вакантным не было. В телевизионную семью вернулся Игорь Луцкий (в свое время несколько лет возглавлявший и телеканал СТВ). Это не все сегодняшние кадровые решения Президента. Перед каждым назначенцем Александр Лукашенко поставил свои задачи. Какие? Расскажет Алена Сырова.

Долгожданный кадровый четверг во Дворце Независимости. Первая часть людей, которым предстоит пройти финальное собеседование на высшем уровне, в Красном зале, и представляет назначенцев все еще не глава Администрации Президента (эта должность вакантна), а первый его заместитель Максим Рыженков. Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Уважаемый товарищ Президент! На ваше рассмотрение выносится ряд кандидатур для назначения на некоторые должности в государственном аппарате. По сути, важнейшее требование – просто не опустить планку качества, которую мы общими усилиями подняли на приемлемый для нас уровень во всем. Хотя понятно, что есть к чему стремиться и в АПК, и в соцсфере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Жим и контроль будет очень серьезный еще и потому, чтобы не потерять урожай. Будет хороший задел, какие-то лишние тонны, – у нас есть куда положить этот «золотовалютный резерв». Впереди непростой электоральный период, и пусть сейчас нет предпосылок к тому, что нас изнутри начнут качать (как это было 4 года назад), важно, чтобы мы их сами себе не создали.