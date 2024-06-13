Прямой эфир

Лукашенко: «Наши беглые оппоненты так уже опростоволосились, что дальше некуда»

13 июня 2024 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Обновления в дипкорпусе, а также местной вертикали власти. 13 июня Александр Лукашенко назначил помощника Президента по Минской области и ректора Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровые решения также приняты по двум министерствам. Так, развивать социальную политику Беларуси отныне будет Наталья Павлюченко. Прежде она работала в ведомстве в должности заместителя министра.

Новый руководитель и в Министерстве информации. У руля сферы теперь Марат Марков – уже экс-глава телеканала, известного среди зрителей как ОНТ. Но кресло председателя правления долго вакантным не было. В телевизионную семью вернулся Игорь Луцкий (в свое время несколько лет возглавлявший и телеканал СТВ). Это не все сегодняшние кадровые решения Президента. Перед каждым назначенцем Александр Лукашенко поставил свои задачи.

Какие? Расскажет Алена Сырова.

Лукашенко: «Наши беглые оппоненты так уже опростоволосились, что дальше некуда»-1

Долгожданный кадровый четверг во Дворце Независимости. Первая часть людей, которым предстоит пройти финальное собеседование на высшем уровне, в Красном зале, и представляет назначенцев все еще не глава Администрации Президента (эта должность вакантна), а первый его заместитель Максим Рыженков.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Уважаемый товарищ Президент! На ваше рассмотрение выносится ряд кандидатур для назначения на некоторые должности в государственном аппарате.

По сути, важнейшее требование – просто не опустить планку качества, которую мы общими усилиями подняли на приемлемый для нас уровень во всем. Хотя понятно, что есть к чему стремиться и в АПК, и в соцсфере.

Лукашенко: «Наши беглые оппоненты так уже опростоволосились, что дальше некуда»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жим и контроль будет очень серьезный еще и потому, чтобы не потерять урожай. Будет хороший задел, какие-то лишние тонны, у нас есть куда положить этот «золотовалютный резерв».

Впереди непростой электоральный период, и пусть сейчас нет предпосылок к тому, что нас изнутри начнут качать (как это было 4 года назад), важно, чтобы мы их сами себе не создали.

Лукашенко: «Наши беглые оппоненты так уже опростоволосились, что дальше некуда»-7

Александр Лукашенко:
Все должно быть четко, красиво в интересах нашего государства. Тем более что наши беглые оппоненты так уже опростоволосились, что дальше некуда. Уже ни они, ни их кураторы не могут нас упрекнуть в том, что мы использовали административный ресурс или какие-то другие. Из почти 7 миллионов избирателей у нас аж 6 тысяч проголосовали. Даже диаспоры не стали за них голосовать, там организовали, говорят, то ли 200, то ли 300 тысяч сбежало из Беларуси. Так вы их организуйте хоть! И то, те уже там самим себе не верят. Ну а зачем проводили? Мы говорили открыто, к чему это приведет. Зачем проводили эти выборы? А деньги же нужны для существования. А как поедешь без портфеля? Вот вроде у него есть портфель, но какой это портфель? Поэтому не им нас упрекать. Я всегда говорил: мы проводим выборы для себя.

Не смотрите по сторонам. Все, чему они нас учили эти годы после распада Советского Союза, это для того, чтобы иметь под рукой и в подчинении. Шаг влево, шаг вправо – ни денег, а еще и голову снимут. Поэтому они там сидят на довольствии у американцев и евросоюзовцев отдельных. А еще и готовят вооруженные провокации против нас. С этим мы справимся, ваша задача – работать с людьми.

Без долгих речей, глава государства отправил всех на новые рабочие места, еще раз взглянув в глаза лично каждому, кстати, обычно этот момент остается за кадром.

Лукашенко: «Наши беглые оппоненты так уже опростоволосились, что дальше некуда»-10

Александр Лукашенко:
Ну вот, хорошее настроение. Значит, дело будет, успехов! Вы тоже готовьтесь, скоро вас на передовую отправим. Если журналисты нужны, пожалуйста, выбирайте. У нас они неплохие. Желательно, чтобы с пула Первого не брали.

Читайте также:

Лукашенко – чиновникам: «Вы должны организовывать процесс, вы должны за всеми процессами наблюдать»

Лукашенко потребовал реформировать Академию управления при Президенте

Лукашенко: чиновник, государственный служащий должен бывать в Академии управления постоянно!

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

Другие новости рубрики

Все новости
Аграрии Минской области заготовили свыше 1,4 млн тонн сенажа
13 июня 2024 17:50

Аграрии Минской области заготовили свыше 1,4 млн тонн сенажа

Победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» наградили в Минске – корреспондент СТВ была в 10-ке лучших
13 июня 2024 17:49

Победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» наградили в Минске – корреспондент СТВ была в 10-ке лучших

Муковозчик: самые умные из невероятных ждут «чёрного лебедя», который вернёт их домой, на госслужбу
13 июня 2024 17:10

Муковозчик: самые умные из невероятных ждут «чёрного лебедя», который вернёт их домой, на госслужбу