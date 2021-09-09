Церемония открытия учений «Запад-2021» состоится 9 сентября. За манёврами будут следить президенты Беларуси и России

Новости Беларуси. Официальная церемония открытия белорусско-российских учений состоится сегодня, 9 сентября, на полигонах Мулино в Нижегородской области и Обуз-Лесновский в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активная фаза совместных маневров стартует 10 сентября. Учения пройдут на четырех белорусских и девяти российских полигонах. На «Запад-2021» прибыли иностранные контингенты – около полтысячи военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки.