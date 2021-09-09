Достаточно навести камеру. В Гомеле презентовали «Аллею Славы» с QR-кодами

Пилотный проект реализовали на мемориальном комплексе «Аллея Героев». Гомельчане давно обращали внимание на то, что здесь не хватает информации о людях, чьи имена нанесены на стелы. Теперь все подробности непростых судеб героев Великой Отечественной доступны каждому владельцу смартфона.

Юлия Купреева, директор Музея истории города Гомеля:

Этот проект, конечно, очень важен. Почему? Потому что он создан с помощью современных технологий, и это удобно. Поколение digital может воспользоваться своими смартфонами, навести камеру телефона на QR-код, выйти на сайт горисполкома и почерпнуть там всю информацию, которая будет важна, ценна, нужна. Поскольку здесь размещена 41 стела в честь героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. И если это кого-то заставит задуматься о том, как важен мир, как ценен мир – значит, тогда цель достигнута.

В ближайшее время таблички с QR-кодом появятся и на наиболее ярких архитектурных объектах Гомеля. Сейчас готовятся статьи о более чем 30 знаковых сооружениях города разных периодов его истории.