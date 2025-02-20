Цепляющий текст и модный мотив. Певица Стасья Корсак рассказала о новой композиции «Залипаем»

Стасья Корсак, певица:

Сама песня молодежная, в стиле поп. Она такая, знаете, с модным сленгом, как можно понять по названию. «Залипаем» – тоже модный сленг. Авторами песен являются Тео и Ольга Рыжикова. Прекрасный творческий дуэт. Они действительно написали очень много песен. Как для себя, так и для других артистов. И я действительно рада, что я стала одной из тех, у кого в репертуаре есть их песни.

Я думаю, в топы залетит. Надеюсь, что в топы залетит. И Белоруссии понравится этот трек. А вообще меня зацепил текст, модный мотив.