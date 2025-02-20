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Цепляющий текст и модный мотив. Певица Стасья Корсак рассказала о новой композиции «Залипаем»

20 февраля 2025 13:17
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У нас в гостях восходящая звезда белорусской эстрады, финалистка международного телевизионного конкурса авторской песни «Наше поколение» в Казани Стасья Корсак с премьерой нового зажигательного сингла «Залипаем».

Юрий Царев, ведущий:
Новый сингл называется «Залипаем». О чем песня, кто автор?

Цепляющий текст и модный мотив. Певица Стасья Корсак рассказала о новой композиции «Залипаем»-2

Стасья Корсак, певица:
Сама песня молодежная, в стиле поп. Она такая, знаете, с модным сленгом, как можно понять по названию. «Залипаем» – тоже модный сленг. Авторами песен являются Тео и Ольга Рыжикова. Прекрасный творческий дуэт. Они действительно написали очень много песен. Как для себя, так и для других артистов. И я действительно рада, что я стала одной из тех, у кого в репертуаре есть их песни.

Я думаю, в топы залетит. Надеюсь, что в топы залетит. И Белоруссии понравится этот трек. А вообще меня зацепил текст, модный мотив.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Музыка # Юрий Царёв # Александр Меженный # Александра Каштанова

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