Готовят репортажи и выпускают свой журнал. Побывали в месте, где обучают юных журналистов
Алина Трус, корреспондент:
Школа юного журналиста работает в одной из гимназий столицы. Каждую неделю ребята собираются в медиацентре, готовят репортажи и даже выпускают свой журнал.
Маргарита Островская пока еще не определилась с будущей профессией. Тем более времени на раздумья еще много. Но сейчас большой интерес вызывает работа репортера. Да и просто нравится общаться с разными людьми.
Маргарита Островская, учащаяся гимназии № 146 г. Минска:
В пятом классе меня очень заинтересовала журналистика. Я любила читать всякие журналы, также любила смотреть новости. И когда я только узнала от своей учительницы, что у нас появился такой замечательный кружок, то мне сразу же захотелось в него вступить. Я очень хорошо писала сочинения, и как только я узнала, что я могу писать статьи, я очень обрадовалась. И с каждым днем, с каждым занятием это дело мне приносило все больше удовольствий.
Тематические занятия начали проводить еще 5 лет назад. Тогда ученики просто задумались о создании собственной газеты. Преподаватели поддержали идею. Так и появился первый выпуск «Гимназического вестника».
Светлана Космач, руководитель медиацентра Гимназии № 146 г. Минска:
В 2023 году у нас произошел ребрендинг. Проанализировав те ситуации и возможности учащихся, мы понимали, что для еженедельного выпуска газеты у нас и не совсем достаточно событий, недостаточно времени для их подготовки. Поэтому мы решили выпускать ежеквартальный журнал, который называется «Свежий ветер». С течением времени и достижениями учащихся в этой области у нас в 2024 году произошло открытие медиацентра «Свежий ветер». Это уже такой многофункциональный центр, где ребята занимаются и видеорепортажами, и журналистикой, компьютерной графикой в том числе.
Секрет успешного материала – командная работа. Над каждым выпуском журнала или видеоматериалом трудится дружный коллектив.
Подробности в видео.