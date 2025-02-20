Готовят репортажи и выпускают свой журнал. Побывали в месте, где обучают юных журналистов

Алина Трус, корреспондент:

Школа юного журналиста работает в одной из гимназий столицы. Каждую неделю ребята собираются в медиацентре, готовят репортажи и даже выпускают свой журнал. Маргарита Островская пока еще не определилась с будущей профессией. Тем более времени на раздумья еще много. Но сейчас большой интерес вызывает работа репортера. Да и просто нравится общаться с разными людьми.

Маргарита Островская, учащаяся гимназии № 146 г. Минска:

В пятом классе меня очень заинтересовала журналистика. Я любила читать всякие журналы, также любила смотреть новости. И когда я только узнала от своей учительницы, что у нас появился такой замечательный кружок, то мне сразу же захотелось в него вступить. Я очень хорошо писала сочинения, и как только я узнала, что я могу писать статьи, я очень обрадовалась. И с каждым днем, с каждым занятием это дело мне приносило все больше удовольствий. Тематические занятия начали проводить еще 5 лет назад. Тогда ученики просто задумались о создании собственной газеты. Преподаватели поддержали идею. Так и появился первый выпуск «Гимназического вестника».