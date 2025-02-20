Автохлам во дворах. Куда обращаться, если во дворе стоит брошенная машина?

Александр Меженный, ведущий: Давайте для начала разберемся, нужно ли действительно бороться? Может быть, не такая большая проблема, ну стоят и стоят. Или действительно для Минска это проблема?

Автохлам во дворах – это не просто некрасиво и занимает место, это вызывает множество более серьезных проблем, таких как создание помех для движения и парковки, а также возможную угрозу безопасности, в том числе и для экологии. Как же бороться с оставленными автомобилями и их нерадивыми хозяевами? Об этом и не только поговорили с гостем.

Владимир Бондарь, заместитель начальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску Комитета государственного контроля:

Действительно, это проблема не только для Минска. Во всей стране выявляются постоянно такие автомобили. За 2024 год было выявлено порядка 5 600 таких автомобилей, по которым были установлены собственники или владельцы их. Была еще часть автомобилей, по которым не смогли ни собственника установить, ни определить, что чье, над этим мы сейчас работаем, как эту систему улучшить, как сделать более все это прозрачно, быстро, удобно для людей.

Александра Каштанова, ведущая:

А почему хозяева бросают?

Владимир Бондарь:

Причины разные. Может быть, что по состоянию здоровья. Им ограничено право управления транспортным средством. Бывает, кто-то попал в ситуацию, когда его лишили прав на тот или иной период. Владелец или собственник скончался. Родственники не вовремя узнали, что есть наследство. Плюс сама процедура вступления в наследство не такая быстрая. И так далее.

Неэксплуатируемыми транспортными средствами признаются в первую очередь те, которые находятся на придомовой территории многоквартирных жилых домов, которые находятся в ненадлежащем состоянии, непригодном для участия в дорожном движении, а также те автомобили, по которым срок действия допуска к участию в дорожном движении истек более чем шесть месяцев. Тогда также рассматривается вопрос о том, чтобы признать эти автомобили неэксплуатируемыми.

При поступлении информации в местный исполнительный распорядительный орган предусмотрено в течение 15 дней совместно с органами ГАИ, Белтехосмотра, Гостехнадзора определить владельца и выслать извещение о том, что в течение 30 дней он должен произвести три действия: привести автомобиль в надлежащее состояние, переместить его на платную охраняемую парковку либо его утилизировать. Самый правильный вариант – это обратиться в службу 115.