На коллегии Министерства образования назвали приоритеты работы сферы в 2025 году

Развитие профессионально-технического образования, подготовка сильных кадров, совершенствование профориентационной деятельности и повышение качества обучения. Приоритеты работы сферы образования в 2025 году назвали на итоговой коллегии профильного министерства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Определены и конкретные цели. Так, количество учебных классов на базе предприятий планируют увеличить в несколько раз – с 10 до 50.

Кроме того, в 2025 году у белорусов появится возможность поставить ребенка на очередь в детский сад и получить соответствующее направление дистанционно. Для этого запустят специальный электронный сервис, который позволит не только упростить процесс подачи заявлений, но и отслеживать их статус в режиме реального времени. Еще одно нововведение совсем скоро опробуют абитуриенты. Впервые они смогут подать документы в вуз онлайн.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: Каждый абитуриент, который будет сдавать либо централизованный экзамен, либо централизованное тестирование в своем личном кабинете получит приглашение взять соответствующий талончик. Особенностью является то, что он сможет обозначить три университета, в которые он сможет подать в последующем документы. Но при этом, безусловно, он должен выделить первое – приоритеты в своем порядке. И, соответственно, если будет меняться приоритет, то и направление электронной очереди тоже будет изменяться.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Патриотическое воспитание – это краеугольный камень, это, если вы хотите, особенность белорусского образования, что мы занимаемся и воспитательным, и патриотическим составляющим нашего обучения. Это важнейшее для того, чтобы мы действительно формировали настоящих ребят, которые потом станут настоящими полноценными гражданами, специалистами своей страны.

В фокусе внимания министерства в 2025-м останутся такие вопросы, как содержание учебников и программ, качество преподавания и патриотическое воспитание молодежи.