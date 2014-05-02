Центральный ботанический сад Минска: от подснежников до «розы Христа», сакуры и магнолиевого сада

Центральный ботанический сад – один из крупнейших в Европе. Не отстает он и в видовом разнообразии: территорию более 100 гектаров населяют самые разнообразные растения со всех уголков планеты. Некоторые из них цветут даже зимой. Однако все великолепие красок и ароматов столичный сад показывает весной.

Робкие подснежники, редкая «сон-трава», яркие поля тюльпанов и пестрых гиацинтов, необычные примулы. Среди цветочного многообразия сада можно, как в музее, увидеть действительно уникальные экспонаты.

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник цветоводства Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Сейчас в саду можно увидеть цветение очень редкого растения, которое называется горлянка. Родина его – тенистые леса Кавказа. Растет она там, кстати, только в одном месте. Вообще, горлянки сейчас – очень модное растение. Их используют для посадки на теневых участках. Немцы называют цветочки горлянок «цветы маленьких эльфов». А кому-то они напоминают маленькие орхидейки.

Если говорить о примулах, то я хотела бы похвастаться, что в Центральном ботаническом саду выведен сорт примулы, который называется «таямніца». Он имеет необычный для примул оттенок голубоватый. Обычно у них сиреневый оттенок. Обильно цветет, а зацвела она в середине марта. Цветов очень много. Такое ощущение, что маленькие букетики на грядке расцвели. Это тоже наша гордость. И в этом году этот сорт, надеемся, будет внесен в Государственный реестр Республики Беларусь.

Еще одно необычное растение – «морозник» или «роза Христа». По преданию, оно открыло свои цветки в день рождения Иисуса Христа.

Рождественская роза – единственное в саду субтропическое растение, которое зимует в открытом грунте.

В ботаническом саду изучают и разводят растения, которые в последствие украшают нашу столицу. Так, несколько сортов эрики травянистой, родственницы столь известного белорусского вереска и экзотического для наших мест рододендрона, растут пока под контролем ученых, но совсем скоро появятся в парках Минска.

В 2014 году сады зацвели очень рано, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Столичный воздух уже в апреле пропитан ароматами цветущих фруктовых деревьев. Яблони, груши, вишни – ими не удивишь даже городского жителя.

А вот цветением сакуры, пожалуй, можно. Вопреки расхожему мнению, сакура – это не японская вишня, а любое декоративное косточковое растение из семейства розоцветных. За многовековую историю дерева было выведено множество сортов необычайной красоты.

У японцев существует особый обряд любования цветением сакуры. Чтобы постичь его таинство, вовсе не обязательно ехать в Японию, ведь сакура растет в столичном ботаническом саду.

Здесь же цветет еще одно нетипичное для белорусской природы растение – магнолия. Совсем недавно в ботаническом саду появился магнолиевый сад.

Михаил Рудевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений, заведующий дендрарием Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Мы стоим у магнолиевого сада, который был заложен 12 апреля нынешнего года. Он заложен из растений, которые предварительно были собраны в различных поездках, командировках. Сортовые экземпляры привезены из селекционных центров Европы. Видовые растения выращены непосредственно в ботаническом саду из семян, полученных у нас, и по обмену с другими ботаническими садами. Растения имеют разный возраст: от 10-15 лет до более юных. Некоторым растениям около 5 лет.

Сам магнолиевый сад находится недалеко от центральной площадки, партера ботанического сада. И если двигаться с площади Калинина по осевой ореховой аллее, то слева от партера.

Есть одно дерево в ботаническом саду, к которому стремятся влюбленные.

Михаил Рудевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений, заведующий дендрарием Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Это береза корейская. Она растет недалеко от аллеи ореха маньчжурского. Знаменита она тем, что имеет низко расположенные мощные прогнутые сучья. Легенда гласит о том, что однажды поссорившиеся парень с девушкой пришли и уселись по разные стороны на ветви. Но поскольку существовал такой прогиб, волей-неволей они приблизились друг к другу, заговорили и помирились.

Центральный ботанический сад – крупнейшая зеленая зона Минска. Если каждое четвертое дерево в столице – это липа, то каждое четвертое растение в ботаническом саду – краснокнижное или экзотическое.

И где же, как не здесь во всем великолепии ощущается приход весны.

Традиционно в майские дни ботанический сад приглашает полюбоваться тюльпанами, сиренью и рододендронами. В 2014 году Дни цветов пройдут особенно познавательно. Ведь главное отличие нынешних мероприятий – интерактивность.