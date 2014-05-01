Сезон фонтанов стартовал в Минске 1 мая

Новости Беларуси. Еще одним подарком минчанам и гостям столицы к Первомаю стала настоящая водная феерия. В городе после долгой зимней паузы вновь забили фонтаны.

Дали общегородской старт водным концертам в парке имени Янки Купалы у знаменитого фонтана «Венок», который впервые после реконструкции заработал в полную мощь.

Следом проснулись и остальные фонтаны Минска. В городе их более 60 и у каждого своя «изюминка».

Например, у фонтана на площади Независимости самое большое количество струй – 700. А самый крупный – у театра оперы и балета. Его каскады прохладной воды уже вовсю освежают городской воздух.

Свой фонтанный сезон Минск закроет в конце октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Праздник замечательный. Действительно, соединение и прошлого, и нынешнего. Спасибо большое. Нам очень понравилось.

Замечательно, очень понравилось, впечатляет.

Прекрасно, неожиданно, очень красиво. Мы счастливы, что сюда попали.

Василий Луферчик, заместитель начальника технического отдела УП «Минскзеленстрой»:

Пока реконструкции еще нет, но «Мальчик с лебедем» на очереди стоит. Уже генподрядчик подыскивается, отдел снабжения занимается поиском оборудования, согласно проектной документации. Так что в этом сезоне, думаю, «Мальчика» увидим нового.