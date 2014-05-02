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В преддверии чемпионата мира по хоккею в Минске Верхний город станет пешеходным

02 мая 2014 06:47
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Новости Беларуси. В преддверии чемпионата мира по хоккею некоторые минские улицы станут пешеходными. В нынешнем туристическом сезоне таковым будет Верхний город.

Первые мероприятия в Верхнем городе состоятся уже 3 мая, они будут проходить каждые выходные вплоть до сентября.

А во время спортивного форума для иностранных гостей там будет работать информационно-туристский центр.

Впервые пешеходная зона в Минске была открыта на улице Карла Маркса в мае 2012 года. На протяжении двух лет в теплое время года по выходным там проходили концертно-развлекательные программы, пешеходы могли гулять по проезжей части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2014 году пешеходная традиция на Карла Маркса продолжена не будет.

# общество # Государственная политика в области культуры # Государственная политика

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