Военное кладбище в Минске. Знают ли горожане, кто из известных личностей там похоронен и в честь кого назван построенный на его территории храм?

День поминовения, или Пасха для усопших. В 2014 году 29 апреля православные верующие отмечали Радуницу. По религиозному календарю, эта дата приходится на 9 день после Пасхи.

Во всех храмах Минска прошли панихиды, а горожане устремились на кладбища почтить память своих близких. Давайте узнаем, какие захоронения Минска являются самыми старинными?

Минчане:

Кальварийское и Военное.

Я думаю, Военное.

Кальварийское только знаю.

Военное кладбище.

Одно из самых старых – военное кладбище.

Одно из самых старых кладбищ Минска – Военное. А находится оно в Советском районе столицы. В 1896 году эта часть города являлась окраиной.

Здесь похоронены многие выдающиеся личности нашей страны, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

История минского Военного кладбища началась еще в 40-х годах XIX столетия. К концу века оно было переполнено и закрыто. Неподалеку открыли новое Военное кладбище, освященное в 1895 году.

Хотя кладбище и сохранило историческое название, здесь покоятся многие деятели искусства, науки, литературы. Давайте спросим у минчан, знают ли они имена этих выдающихся людей?

Минчане:

По-моему, тут даже дедушка моего мужа похоронен.

Не знаю. Сам себе никогда этот вопрос не задавал.

Наверняка какие-нибудь военные, майоры, генералы.

Здесь, по-моему, могила Якуба Коласа и Янки Купалы, если не ошибаюсь.

Якуб Колас, мать его, много военных похоронено.

Янка Купала, Якуб Колас, один из основателей БССР Александр Червяков, Нестор Соколовский и Михаил Климкович – авторы гимна страны, писатель Кузьма Чорный и поэт Павлюк Трус.

Военное кладбище в Минске планировалось сделать белорусским пантеоном литераторов и общественных деятелей.

На его территории находится единственный минский храм, полностью сохранивший свой первоначальный облик. Давайте спросим у минчан, в честь кого он назван?

Минчане:

Если не ошибаюсь, это храм Святых Симона и Елены.

В честь Александра Невского.

Невский храм.

Знаю, что это одна из самых старых церквей города.

Храм Александра Невского.

Действительно, храм носит имя Александра Невского. И с этой святыней связана невероятная история.

Во время Великой Отечественной войны здание храма Александра Невского подверглось бомбежке. Но снаряд, пробивший купол, упал рядом с иконой Николая Угодника и не взорвался.

Слово «Радуница» означает радость от Воскресенья Господа, и верующие делятся этой радостью с умершими через молитвы.