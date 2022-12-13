Как справиться с холодовой аллергией? Отвечает врач-дерматолог

Вера Позняк, корреспондент:

С приходом зимы многие испытывают изменения состояния нашей кожи. Почему так происходит и что такое холодовая аллергия? Попробуем разобраться. Мороз и солнце, день чудесный! Самое время для прогулок и игр на свежем воздухе. Но, к сожалению, чрезмерная чувствительность кожи к холоду не такое уж редкое явление.

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог:

Холодовая аллергия – это специфическая реакция на низкие температуры. Она может возникать не только в холодное время года, но и в течение всего года на холодное воздействие тех же напитков или пищевых продуктов, на воздействие низких температур водоема. Так как сейчас зима, проявлений гораздо больше, чем летом. Чаще всего реакции на коже и слизистых оболочках. Кожные реакции чаще всего проявляются аллергической крапивницей, мы наблюдаем покраснение в месте воздействия, появления пузыречков, а также зуд. При аллергической реакции могут возникнуть кашель и чихание, отечность губ и языка, заложенность носа и даже головная боль. Первые проявления в местах контактирования с холодом могут распространяться и на другие участки тела.

Эрика Лаврецкая:

Я очень подвержена аллергиям, зимой и осенью у меня проявляется холодовая аллергия. У меня опухают руки, они краснеют, покрываются волдырями, появляются трещинки. Как я научилась с ней справляться? Перед выходом на улицу я мажу руки жирным кремом, плюс перчатки. Так с этим живу. При регулярном проявлении аллергической реакции важно обратиться к терапевту или аллергологу. А вот провести тест на наличие холодовой аллергии можно и в домашних условиях. Положите на участок тела кусочек льда. Через 20 минут понаблюдайте за своей реакцией. Если на коже появились высыпания, начался зуд, можете быть уверены – холодовая аллергия у вас есть.