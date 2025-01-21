Прямой эфир

Ценнейший экспонат. В Музее истории Могилева можно увидеть Статут ВКЛ 1588 года

21 января 2025 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ратуше размещается музей истории города. Благодаря диораме можно узнать про строительство ратуши и увидеть старинные кирпичи, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Могилев был очень развитым и прогрессивным городом. Здесь находилось 18 ремесленных цехов, в которые объединялись представители 80 профессий. Керамическая посуда, изразцы, рыболовецкие сети и якоря. Мастерам было все под силу. Среде ценнейших экспонатов, который удалось приобрести музею в 2012 году, – Статут ВКЛ третьей редакции 1588 года.

Ценнейший экспонат. В Музее истории Могилева можно увидеть Статут ВКЛ 1588 года-2

Виталий Сухорьков, старший научный сотрудник Музея истории Могилева:
Создавался он под руководством Остафия Воловича, канцлера ВКЛ, подканцлера Льва Сапеги. Само оригинальное произведение было издано в друкарне Мамоничей в Вильно в 1600 году. Книжный блок, который мы с вами видим, действительно 1600 года. Обложка XIX века. Отсутствуют первые 16 страниц, представляет он собой свод юридического документа, в котором 14 разделов, 488 статей, абсолютно все законодательство. Действовал на территории будущей Беларуси, в период с 1589-го по 1840-й.

Заглавной буквой проходит и тема книгопечатания. В XVII веке в Могилеве была своя школа. В витрине сияют драгоценные фолианты. Среди эксклюзива – «Апостол» 1632 год, который был напечатан Спиридоном Соболем в передвижной типографии в Буйничах. А также многочисленные молитвословы, псалтыри.

Подробности в видео

# История # Туризм # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Посмотреть на фанфариста Могислава приезжают со всей страны. История самой высокой ратуши Беларуси
21 января 2025 09:32

Посмотреть на фанфариста Могислава приезжают со всей страны. История самой высокой ратуши Беларуси

«Гора над водой». Рассказываем популярные версии, откуда пошло название Могилёва
21 января 2025 09:30

«Гора над водой». Рассказываем популярные версии, откуда пошло название Могилёва

Коньки, бассейн, фитнес. Узнали, какими видами спорта белорусы занимаются зимой
21 января 2025 09:07

Коньки, бассейн, фитнес. Узнали, какими видами спорта белорусы занимаются зимой