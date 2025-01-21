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«Гора над водой». Рассказываем популярные версии, откуда пошло название Могилёва

21 января 2025 09:30
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В ратуше размещается музей истории города. Могилеву уже пошел 758-й год. В зале археологии вам расскажут про легендарный путь «из варяг в греки» и познакомят с уникальными находками, сообщили в программе «Путевка BY» на СТВ. По названию города существует множество версий. Издавна на берегу Днепра селились кривичи. Возвышалась замковая гора, которая называлась могилой. Ряд исследователей связывают это с финно-угорским словом «могиляй», что означает «гора над водой». 

«Гора над водой». Рассказываем популярные версии, откуда пошло название Могилёва-2

Виталий Сухорьков, старший научный сотрудник Музея истории Могилева:
Существует легенда о Машеке. У него князь отобрал девушку, женился на ней, Машека с горя пошел разбойничать. Через пару лет князя убивает, любимую возвращает. Через пару месяцев она его убивает, Машеку хоронят, а при жизни у его было прозвище Лев из-за силы физической. Его похоронили, и вот этот курган назвали могила Льва, от сочетания этих двух слов «могила льва» и происходит название города. Янка Купала написал поэму в 1913 году, которая рассказывает об этих событиях.

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# История # Туризм # Анстасия Макеева

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