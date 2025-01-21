Посмотреть на фанфариста Могислава приезжают со всей страны. История самой высокой ратуши Беларуси

Мчим на восток страны! Этот город на Днепре мог стать столицей. А в конце XIX века известный этнограф и археолог Иван Луцкевич назвал его «маленькой Прагой». Здесь была роскошная застройка. И хоть большинство не пощадила война, в Могилеве есть на что посмотреть. Побывав здесь однажды, вам захочется вернуться, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Сверяем часы у городской ратуши. Символ самоуправления. Звезда города, с которой стоит начать свой визит. Сразу скажем, она новая, в 2008 году возрожденная, но в таком же виде и на том же историческом месте. От подножия до шпиля – более 47 метров.

Виталий Сухорьков, старший научный сотрудник Музея истории Могилева:

В XIII веке в немецком городе Магдебург была разработана система самоуправления, выбирались городские власти в магистрат. Ратушей называется, потому что магистрат состоял из двух частей: рада – наиболее высшая и остальные участники заседания магистрата, а по-немецки – дом для рады, дом совета, рад хаус. Это здание является символом власти городской, то есть когда она появилось в Могилеве в 1577 году, все вопросы жизни города решались в этом здании. Первая деревянная ратуша была немножко в другом месте, а вот первая каменная ратуша была построена на этом месте, только в 1698 году.

На протяжении веков ратуша не раз перестраивалась. Печальное состояние было после войны. Начали восстановление, но в июле 1957 года решением местных властей она была взорвана, и на ее месте установили колесо обозрения. Сегодня здесь размещается музей истории города.

Браво! Посмотреть на блистательного фанфариста Могислава приезжают со всей страны. И собираются к полудню возле ратуши, чтобы загадать желание. Идею подарили археологи, которые обнаружили голову игрушечного солдатика начала XVIII века, времен Северной войны. Местный умелец создал механического горниста. Его рост – 175 сантиметров, вес – 145 килограммов. Премьера состоялась 28 июня 2014 года. Гимн города, написанный композитором Геннадием Богомоловым, звучит чуть больше минуты, а эмоции остаются навсегда! Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

А сколько вы преодолеваете ступенек, чтобы подняться?