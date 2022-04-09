От кардиолинейки к компьютерной программе. Как проходит модернизация деревенских ФАПов?

Новости Беларуси. Уровень медпомощи не хуже, чем в столице. Качество медицинских услуг должно расти в агрогородках и деревнях – это четкое требование главы государства. Так, за последние полгода в Могилевском районе успели модернизировать сразу два медицинских пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В масштабах страны событие может и не грандиозное, а вот для местных жителей очень важное. ФАПы получили компьютерное обеспечение, которому могут позавидовать даже городские больницы. О чем речь? Знает Юлия Мычка.

Вот смотрите. Всего один щелчок, и кардиограмма отправляется в поликлинику к доктору, а раньше надо было завозить пациенту самому.

Работать с новым оборудованием – одно удовольствие. Новая техника позволяет в два раза экономить время не только врача, но и пациента в очереди. Современная программа «дела сердечные» раскрывает в полном объеме. Всего три минуты – и заключение готово. «После ремонта вообще все сияет». В Могилевском районе модернизировали сразу два ФАПа. Читайте здесь.

Юлия Мычка, корреспондент:

Наглядно продемонстрировать модернизацию можно с помощью этой кардиограммы. Раньше специалисты для ее расшифровки использовали кардиолинейку. Теперь за все расчеты отвечает специальная программа. Новый кардиокомплекс – важное приобретение для всех ближайших деревень в округе. Вейнянский ФАП обслуживает более 2,5 тысячи человек. Пятая часть из них – люди преклонного возраста. Для диагностики сердечных заболеваний теперь не нужно ехать в Могилев. С помощью электронной связи результаты обследования уже через два минуты на столе у городского специалиста.

Ежедневно на прием сюда обращаются до 30 человек. Медики выезжают и на дом. Не так давно в их руках появился еще один теперь уже незаменимый гаджет – планшет. Медицина онлайн доступна и в деревне. Всего один клик – и данные пациента, от прививок до последней флюорографии, как на ладони.

Анна Ежова, заведующая вейнянским ФАПом:

Раньше, например, когда идешь на вызов, пожилой человек не всегда помнит, какие он сдавал анализы, какие там были результаты. А сейчас у нас есть планшет. Здесь записана программа «Лекарь», можно посмотреть, какие он анализы сдавал, каких он врачей посещал.

Комплексная модернизация коснулась буквально каждого кабинета в медпункте. Кроме кардиокомплекса, здесь появилось оборудование для физиотерапевтического лечения, новый медицинский стол для детей. Но какой бы современной ни была начинка, для местных жителей самым важным звеном на пути к выздоровлению остается врач, встреча и общение с которым иногда может лечить лучше любых таблеток.