Противник был вынужден отступить. Как проходят учения «Союзная решимость – 2022» и в чём их особенность?

Новости Беларуси. Ведение боя и разведка в тылу противника. Белорусские и российские военные учатся совместно отражать внешнюю агрессию. Сегодня, 12 февраля, все внимание приковано к полигону Гожский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно туда на учение «Союзная решимость – 2022» приглашены десятки журналистов.

Аккредитована и съемочная группа СТВ. На прямую связь со студией из Гродненской области выходит наш корреспондент Константин Герцев. Караев об учениях «Союзная решимость – 2022»: управление боем было на высоте. Мне нравится, когда люди мыслят – читайте здесь.

Константин Герцев, корреспондент:

В это субботнее утро на гродненском полигоне Гожский развернулся целый театр боевых действий. По замыслу учений, наши разведывательные подразделения обнаружили движение предполагаемого противника, после чего вступили с ним в бой. Противник был вынужден отступить. Характерная черта этих учений – употребление беспилотной авиации совместно с авиацией Союзного государства. Как отметили в командовании, это беспилотники турецкого производства типа Bayraktar.