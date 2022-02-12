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Противник был вынужден отступить. Как проходят учения «Союзная решимость – 2022» и в чём их особенность?

12 февраля 2022 12:26
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Новости Беларуси. Ведение боя и разведка в тылу противника. Белорусские и российские военные учатся совместно отражать внешнюю агрессию. Сегодня, 12 февраля, все внимание приковано к полигону Гожский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно туда на учение «Союзная решимость – 2022» приглашены десятки журналистов.  

Противник был вынужден отступить. Как проходят учения «Союзная решимость – 2022» и в чём их особенность?-1

Аккредитована и съемочная группа СТВ. На прямую связь со студией из Гродненской области выходит наш корреспондент Константин Герцев.  

Караев об учениях «Союзная решимость – 2022»: управление боем было на высоте. Мне нравится, когда люди мыслят – читайте здесь.  

Противник был вынужден отступить. Как проходят учения «Союзная решимость – 2022» и в чём их особенность?-4

Константин Герцев, корреспондент:  
В это субботнее утро на гродненском полигоне Гожский развернулся целый театр боевых действий. По замыслу учений, наши разведывательные подразделения обнаружили движение предполагаемого противника, после чего вступили с ним в бой. Противник был вынужден отступить. Характерная черта этих учений – употребление беспилотной авиации совместно с авиацией Союзного государства. Как отметили в командовании, это беспилотники турецкого производства типа Bayraktar.

Противник был вынужден отступить. Как проходят учения «Союзная решимость – 2022» и в чём их особенность?-7

Константин Герцев:  
Конечно, эти учения характерны тем, что ход боевых действий меняется в режиме реального времени. После того как по противнику был нанесен существенный удар, противник передислоцировался и попытался нанести контрудар, который был остановлен совместным взаимодействием танковых и мотострелковых подразделений при поддержке самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и систем залпового огня «Град». Также в ходе данных маневров были отработаны взаимодействие военных медиков и технических служб, которые непосредственно участвовали в боевых действиях и выполняли свои служебные обязанности.  

# Военные учения # общество # Александр Лавренов # Константин Герцев # Юрий Караев # Фотофакт

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