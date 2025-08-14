В чём преимущество целевого направления? Рассказала директор Воложинского сельскохозяйственного колледжа

Воложинский сельскохозяйственный колледж дает путевку в профессиональную жизнь. Здесь обучаются те, кто в дальнейшем видит себя в агропромышленном комплексе – будет обеспечивать продовольственную безопасность страны или работать в легкой промышленности, бьюти-сфере, а также бытовом обслуживании. Эти специалисты востребованы на рынке труда. Ежегодно распределение получают 100 % выпускников, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Светлана Мучинская, директор Воложинского сельскохозяйственного колледжа:

Колледж всегда, как я сказала, рад новому поколению, которое приходит. Мы готовы полностью, чтобы принять наших учащихся. Уже все готово – преподавательский состав и материальная база. Приемная кампания продолжается. Сегодня у нас набор осуществляется на пять специальностей. 128 учащихся мы набираем, 38 из них по целевому направлению будут у нас продолжать учиться. Сегодня каждый из нас понимает, в том числе и заказчики кадров, что целевое направление – это самое важное, потому что надежно. Человек приходит точно работать. Это надежно как для учащегося, нашего выпускника, так и для тех, кто собирается его принять на работу. Ждут ребят в различных предприятиях нашего района. Это практически все предприятия агропромышленного комплекса – там есть целевые направления – КБО и швейная фабрика.

В 2025 году все силы брошены на обновление общежития. Отремонтировано восемь новых блоков, в каждом – по две комнаты. Это значит, что дополнительно смогут заселить еще 40 человек. Условия приятные. Новые кровати, тумбочки, шкафы еще в пути. В целом, в общежитии есть все для комфортного проживания – кухни с электроплитами и холодильниками, душевые, прачечная. Белье, кстати, учащиеся шьют сами. На каждого рассчитано по три комплекта.